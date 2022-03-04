Bursa’da çaldığı bisikleti bisiklet sürerek götürdü

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Bursa’da bisikletle siteye gelen şüpheli, çaldığı bisikleti götürürken kameraya yakalandı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, hırsızlık şüphelisi şahıs gözüne kestirdiği bisikleti çalmak için site bahçesine bisikletle girdi. Geldiği bisiklete binen şüpheli, çalmak istediği bisikleti de tutarak götürdü. Bu ilginç anlar sitenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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