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'Kaçtığımız gün Harkov'daki mahallemiz bombalandı'

DHA

'Kaçtığımız gün Harkov'daki mahallemiz bombalandı'


Esra TÜRKER-Nevruz İLİMDAROĞLU/BURSA, (DHA)-UKRAYNA´daki savaştan kaçan Murat Aydın, eşi Alesya ve 1 aylık kızları Asya ile birlikte, Bursa´ya döndü. 50 saat süren yolculuğun ardından Türkiye´ye adım atan Aydın ailesi, önce İstanbul´a oradan da Bursa´ya geldi. Yaşadıkları Harkov şehrinden tahliye edildikten sadece birkaç saat sonra evlerinin bulunduğu bölgenin bombalandığını söyleyen Murat Aydın, "Bizim çıktığımız gün Harkov darmaduman edildi. Bombalar evimizin çevresindeki binalara, normal vatandaşlara da isabet etti. İnsanlar ölmeye başladı" dedi. 
2007 yılında üniversite eğitimi için Ukrayna´ya giden ve orada ticarete atılan Murat Aydın, 2018 yılında Ukrayna vatandaşı olan Alesya ile evlendi. Ukrayna´nın ikinci büyük şehri olan Harkov´da yaşayan çiftin 4 yıl sonra, 26 Ocak 2022´de Asya ismini verdikleri kızları dünyaya geldi. Ancak Aydın çifti, anne-baba olmanın mutluluğunu doyasıya yaşayamadan, Asya bebek henüz 26 günlükken, kendilerini savaşın ortasında buldu. 
`EVİMİZDEN BOMBA SESLERİ ALTINDA KAÇTIK´
Korku dolu günler geçiren Aydın ailesi, Dışişleri Bakanlığı´nın girişimleri ile Romanya'nın başkenti Bükreş'ten Türk Hava Yolları uçaklarıyla tahliye edilen kafileler arasında yer aldı. Murat Aydın, eşi Alesya ve Asya bebek ile önce İstanbul'a, oradan da ailesinin yaşadığı Bursa´ya geldi. Murat Aydın, yaşadıklarını ve savaştan kaçışlarını şöyle anlattı:
"Rus askerlerinin sınıra yığınak yapma olayını biz televizyondan izliyorduk. Ama bu şekilde Ukrayna´nın her yerini bombalayacak beklentisi biz de yoktu, halkta da yoktu. Bebeğimizi uyutmuştuk, 04.30 sıralarıydı. Uykuya daldım. Alesya beni uyandırdı. Gözümü bir açtım bomba sesleri duydum. Kötü oldum. Midem bulandı. Üşüme tuttu. 4-5 saat kendime gelemedim. O benden daha tecrübeliydi. 2014 yılında aynı şeyi yaşamıştı. O beni sakinleştirdi. Aklımıza ilk gelen şey `bizim buradan çıkmamız lazım´ oldu. Ertesi gün evimizi boşaltıp, 2 kilometre daha batı bölgesinde olan arkadaşımızın evine sığındık. Çünkü biz Rusya sınırına 15 kilometre Belgrad otoyolu girişinde kalıyorduk. Bombalamalar sürekli devam etti. Dışişleri Bakanlığı çağrı merkezini aradık. Tren olduğu söylenince biz hemen birkaç arkadaşımızı alarak, onların arabasıyla, eşya, bebek bezi, bebek maması alamadan, kendimize bile elbise alamadan ayrıldık. Oradan bomba sesleri altında hızlı bir şekilde tren garına geçtik."
`BİZİM ÇIKTIĞIMIZ GÜN HARKOV DARMADUMAN EDİLDİ´
Harkov´dan kaçtıktan sadece birkaç saat sonra evlerinin bulunduğu bölgenin bombalandığını söyleyen Aydın, "Biz kendi canımızdan çok bebeğimizin canını düşündük. Onu nasıl oradan kurtarabiliriz diye düşündük. Oradaki öğrenci arkadaşlarımız için çok endişelendik. Yeni gelenler vardı, ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Bizim çıktığımız gün Harkov darmaduman edildi. Bombalar Valilik binası, evimizin çevresindeki binalara, normal vatandaşlara da isabet etmeye başladı. İnsanlar ölmeye başladı. Rusya lideri, `Bu halka zarar vermeyecek bir operasyon´ demişti ama tamamen halk zarar görüyor. Bu savaş haksız bir savaş" diye konuştu.  
´14 SAATLİK YOLCULUK 28 SAAT SÜRDÜ´
7 vagonluk tren ile 500´e yakın Türk vatandaşının Ukrayna´dan tahliye edildiğini söyleyen Aydın, "Biz Çernovitsi´yi son durak olarak biliyorduk. Fakat yol güzergahı sürekli değişti. Işıklar kapatıldı, telefonların ışıklarını kapatmamız söylendi. 14 saatlik yolculuk 28 saat sürdü. Polis eskortu eşliğinde Romanya sınırına geçtik. AFAD çadırından ihtiyaçlarımızı giderdik. Bükreş Havalimanı´na gitmemiz de 12 saat sürdü. 1 saat içerisinde, uçağımız sıkıntısız bir şekilde havalimanına indi" dedi. 
`İNSANLAR YA BOMBA İLE ÖLECEK YA DA AÇLIKTAN´
Geride kalanlar için endişelenmeye devam ettiklerini söyleyen Murat Aydın, şunları kaydetti:
"Eşimin annesi, babaannesi, anneannesi, erkek kardeşi ve onunu eşi ile 2 kızı var. Hiçbir şekilde yardım ulaştıramıyoruz. Onlar şu an Lugansk bölgesi Lisicanka ilinde kalıyorlar. Hatta eşimin orada bir dairesi vardı. Bugün dairesinin bulunduğu binaya roket isabet etti. Bu insanlar ne yapacak? Bu savaş daha ne kadar gidecek? Bir koridor oluşturulsun, oradaki insanlar tahliye edilsin. Ukrayna halkı böyle yalnız bırakılamaz. Böyle bir şey olamaz. 21´inci yüzyılda yaşıyoruz. İnsanlar açlıktan ölecek. Ya bomba ile öleceksin ya açlıktan öleceksin."
`UKRAYNA HALKINA SOYKIRIM UYGULANIYOR´
Aydın´ın eşi Alesya da "Biz kurtulduk ama orada kalan çok insan var. Ailemiz, dostlarımız orada. Savaş istemiyoruz. Savaşın durması lazım. Barış istiyoruz. Çocuğum için çok korktum. Ukrayna halkına soykırım uygulanıyor şu anda. Çünkü sadece askeri bölgeler değil, şu anda bombalar direkt halkı hedef almaya başladı. Şu anda insan cesetleri sokaklarda" diye konuştu. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER-Nevruz İLİMDAROĞLU
2022-03-04 11:38:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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