Bursa ve Gaziantep sürdürülebilir kalkınma için güçlerini birleştirdi BTSO ve GTO kardeş oda işbirliği protokolü imzaladı

Türkiye ekonomisi ve sanayisinin en güçlü merkezlerinden olan Bursa ve Gaziantep, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri için güçlerini birleştirdi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Gaziantep Ticaret Odası (GTO) arasında “Kardeş Oda İşbirliği Protokolü” imzalandı.

Bursa Teknoloji Koordinasyon ve ArGe Merkezi BUTEKOM’da gerçekleştirilen imza törenine BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Meclis Başkanı Ali Uğur’un yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, GTO Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, GTO Meclis Başkanı Mehmet Hilmi Teymur ile BTSO Yönetim Kurulu, meclis ve komite üyeleri de katıldı. İmzalanan protokol kapsamında BTSO ve GTO öncülüğünde nitelikli istihdam, dijital dönüşüm, girişimcilik, mesleki yeterlilik ve belgelendirme ile enerji verimliliği konularında hayata geçirilen projeler eşleştirildi. Buna göre BUTGEM, Bursa Model Fabrika ve BTSO Enerji Verimliliği Merkezi ile Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM), BTSO Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi (MESYEB) ile Gaziantep Ticaret Odası Mesleki Yeterlilik Merkezi (GTO Destek MYM) ve BTSO Mutfak Akademi ile GTO Gastronomi Akademisi işbirliği ve ortak çalışmalar yapacak. Ayrıca Yeşil Mutabakat Eylem Planı, sektörel çalışmalar ve ihracata yönelik faaliyetler için de iki oda işbirliği gerçekleştirecek.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’nin kalkınması ve geleceği için atılan bölgesel adımların, bütüne götüren en önemli etkenlerden biri olduğunu söyledi. BTSO olarak bu kapsamda şehirler ve bölgeler arası işbirliklerinin geliştirilmesi ve tecrübe paylaşımına büyük önem verdiklerini belirten Başkan Burkay, “Kentimizin bilgi ve tecrübelerini diğer kentlerimizle paylaşarak ve bu şehirlerdeki iyi uygulama örneklerinden istifade ederek sürdürülebilir ekonomik ve toplumsal kalkınma için gayret gösteriyoruz. Bu anlamda Türkiye’deki birçok oda ve borsamızla ciddi işbirliklerimiz var. Kardeş oda kültürünün gelişmesi adına da önemli çalışmalar yürütüyoruz. Güçlü imalat sanayileri ve ihracat potansiyelleri ile Bursa ve Gaziantep arasındaki işbirliği ve ortak çalışmaların da ülkemize önemli bir rekabet üstünlüğü sağlayacağına inanıyorum.” dedi.

“Bursa ve Gaziantep gibi 10 şehrimiz olsa sorunumuz kalmaz”

Türkiye’nin sanayileşme ve ihracata dayalı yeni bir ekonomik büyüme modeli belirlediğini belirten Başkan Burkay, “Küresel ekonomide artık paradigma değişti. Türkiye de bu değişimden faydalanıyor. 2020 yılında küresel ticaretten aldığımız pay binde 9’ken 2021’de bunu yüzde 1.33 seviyelerine kadar taşıdık. Yıllık ihracat rakamımız 225 milyar dolara ulaştı. Ülkemizin üretmeye ve büyümeye devam etmesi gerekiyor. Bursa ve Gaziantep, geçen yıl Türkiye’nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 12’sini gerçekleştirdi. Bunun yanında Bursa 7.8 milyar dolar, Gaziantep ise 2.7 milyar dolar dış ticaret fazlası ile Türkiye’nin en fazla dış ticaret fazlası veren iki şehri oldu. Bursa ve Gaziantep gibi 10 tane şehrimiz olsa Türkiye’nin ekonomide hiçbir problemi kalmaz. Türkiye’nin iki köklü ve güçlü odası olan BTSO ve GTO arasında sonuç odaklı işbirliklerine imza atmayı hedefliyoruz. Protokolün hem şehirlerimize hem de ülkemize önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.” dedi.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, BTSO’ya ev sahipliği için teşekkür etti. Gaziantep ve Bursa’nın üretim ve ihracat hacmiyle Türkiye ekonomisine yön veren iki önemli kent olduğunu söyleyen Yıldırım, “Bursa teknoloji odaklı üretim yapan bir şehir. Gaziantep de bu yönde hızla gelişiyor. Üretim, ticaret ve ihracatta yükselen bir ivmemiz var. Bu anlamda bugün yaptığımız işbirliği ile hem şehirlerimiz hem de ülkemiz kazanacak. Protokolün Bursa ve Gaziantep iş dünyası için hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

“Guhem mutlaka görülmesi gereken bir merkez”

Gaziantep heyeti Bursa programı kapsamında ayrıca Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’ni (GUHEM) de ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Gaziantep Valisi Davut Gül ziyaretin ardından yaptığı değerlendirmede Bursa ve Gaziantep’in birbirine benzeyen iki şehir olduğunu söyledi. Her iki şehrin çok sayıda ortak özelliğe sahip olduğunu belirten Vali Gül, “Karşılıklı tecrübe paylaşımı ve yapılan örnek çalışmaları incelemek için Bursa’ya geldik. BTSO, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen GUHEM’i inceledik. Dünyanın en önemli 5 merkezinden biri. Türkiye’de burayı görmeyenler varsa mutlaka görmeleri gerekiyor. Her çocuğun bu deneyimi yaşaması gerekiyor. Emeği geçen tüm ekibe çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

“Bursa ve Gaziantep yeşil dönüşümü başaran öncelikli şehirler olacak”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve yönetimini yıllardır tanıdığını ifade ederek, “Vizyonlarına, şehir ve ülke sevdalarına, yüksek teknoloji ve katma değer üretme gayretlerine şahidim. GUHEM de bunun en önemli göstergelerinden biri. Artık kalkınma yerelde başlıyor. Bilgi ekonomisi yalnızca ülkelerin değil şehirlerin de çalıştığı bir alan. Biz Gaziantep olarak Bursa ile çok benziyoruz. Sanayi şehriyiz, kültür şehriyiz. İki şehrimizin de hedefleri var. Eğitim ve bilim şehri olmak için gayret gösteriyoruz. Diğer taraftan Gaziantep’in sanayisini yüksek teknolojiye dönüştürmek, bunu yaparken de yeşil üretim konusuna odaklanmayı hedefliyoruz. Şu anda dünyanın en büyük meselesi bu. Bunu da Türkiye’de kim başarabilecek diye baktığımızda Bursa ve Gaziantep öne çıkan iki şehir oluyor. Ortak güçlü alanlarımız var. Bunları güçlendirmek için daha çok bir araya gelmemiz gerekiyor. İki tarafın ekonomisine katma değer üretecek çok fırsatlar var. Birlikte gitmemiz gereken çok uzun bir yol var.” şeklinde konuştu.

“Bursa üretim ve ihracat şehri”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise Bursa’nın sanayi ve yüksek teknoloji ile anılan bir üretim ve ihracat şehri olduğunu söyledi. “Bursa Büyürse Türkiye Büyür” sloganıyla BTSO öncülüğünde kentin ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığını ifade eden Aktaş, “Valiliğimiz, yerel yönetimler ve BTSO işbirliğinde bunu her geçen yıl daha da artırmak adına el birliğiyle hareket ediyoruz. Bu işbirliğimizin en güzel örneklerinden biri de Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi. Gaziantep de ülke ekonomisine çok önemli destek veren merkezlerden biri. Her yıl yükselen bir ivmesi var. İnşallah birlikte çok güzel çalışmalara imza atacağız.” dedi.

Gaziantep heyeti son olarak BTSO MESYEB, Bursa Model Fabrika, Enerji Verimliliği Merkezi ve BUTEKOM’da da incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.