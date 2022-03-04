Atık piller tiyatro biletine dönüştü

İznik Belediyesi gerçekleştirdiği Sıfır Atık Projesiyle atık pilleri tiyatro biletine dönüştürüyor.

Yaşanabilir bir dünya için Sıfır Atık projesinin önemine dikkat çeken İznik Belediyesi, bu alanda farkındalık oluşturacak bir projeye daha imza attı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında gerçekleşecek tiyatrolara İznik Belediyesi tarafından atık pil getirene tiyatro bileti veriliyor. İlk tiyatro etkinliği 4 Mart Cuma akşamı Necip Fazıl Kısakürek’in oyunuyla gerçekleşecek. Bilet alan vatandaşların ulaşımı da yine İznik Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek.

Bu süreçte atık pillerini İznik Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğüne getiren vatandaşlar tiyatro biletini alıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, "Sıfır Atık Projesi, her alanda üzerinde titizlikle durduğumuz yaşanılabilir bir dünya için büyük önem arz etmektedir. Bununla ilgili her alanda farkındalık çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bunlardan biri de atık pillerin tiyatro biletine dönüşmesidir. Bu kapsamda belediyemize atık pillerini getiren hemşehrilerimize tiyatro biletlerini veriyoruz. Aynı zamanda tiyatroya ulaşımlarını da yine biz sağlıyoruz” diye konuştu.

İlk etapta vatandaşlar bu proje kapsamında bir haftada toplam bin 500 atık pili İznik Belediyesi’ne getirdiğini ifade eden Usta, "1 kalem pil 4 metreküp toprağı zehirli hale getirmekte ve zehirlenen toprakta üretim yapılamaz hale gelmektedir. Bu kapsamda yapılan çalışma ile bir haftada toplanan bin 500 atık pil ile 6 bin metreküp toprak zehirlenmekten kurtuldu" şeklinde konuştu.

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