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'Kedi' lakaplı hırsızlık şüphelisine suçüstü

DHA

'Kedi' lakaplı hırsızlık şüphelisine suçüstü


Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA)BURSA´da, tırmanarak girdiği 18 evden değerli eşyalar çalan `Kedi´ lakaplı Ş.K. (42), polis tarafından yine hırsızlık yaparken yakalandı. 
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Nilüfer ilçesindeki 18 farklı evden ziynet ve değerli eşya çalan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık yapılan evlerin çevresindeki 84 güvenlik kamerasının görüntüleri izleyen ekipler, şüphelinin konutlara tırmanarak çıktığını belirledi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, aranan kişinin `Kedi´ lakaplı Ş.K. olduğunu belirledi. Ekipler, Ş.K.´yi bir evden hırsızlık yaptığı sırada yakaladı. Gözaltına alınan Ş.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN
2022-03-04 11:57:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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