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Bursa Büyükşehir'den 3 bin üniversite öğrencisine burs desteği Bursa'da öğrencilere burs desteği başlıyor

İHA

Bursa Büyükşehir'den 3 bin üniversite öğrencisine burs desteği Bursa'da öğrencilere burs desteği başlıyor

Bursa’da bir ilki gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi kurduğu kooperatifle üniversite öğrencilerine aylık 500 TL burs vermeye başlıyor. Proje, önümüzdeki eğitim döneminde mesleki ve teknik lise eğitimi alacak öğrencileri de kapsayacak şekilde genişletilecek.
Ana Kucağı Eğitim Merkezleri ile okul öncesi eğitimden BUSMEK ile hayat boyu öğrenmeye kadar eğitimin her kademesinde önemli yatırımları hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa’da bir ilki hayata geçirerek, Türkiye’ye model olabilecek bir projeye daha imza attı. Ücretsiz üniversite hazırlık kursları, tercih danışmanlık hizmetleri, barınma sorununa çözüm, su ve ulaşım fiyatlarında indirim, gençlik merkezleri ve millet kıraathaneleri ile özellikle üniversite öğrencilerine büyük kolaylıklar sağlayan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de burs vererek üniversite öğrencileri ve ailelerini ekonomik olarak destekleyecek. Bu konudaki hukuki her türlü çalışmayı tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 1 yıl süren hazırlıkların ardından kısa adı ‘BURSKOOP’ olan Sınırlı Sorumlu Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifi’ni kurdu. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Bursa Ticaret Sicil İl Müdürlüğü’ne tescil ettirilen BURSKOOP, bu aydan itibaren 4 ay boyunca üniversite öğrencilerine 500’er TL burs verecek. Yeni eğitim dönemiyle birlikte yıllık bazda da burs desteği 8 ay sürecek ve ilk etapta projeden 3 bin öğrencinin yararlanması hedefleniyor. Burs desteğinden Bursa’da ikamet eden ailelerin çocukları yararlanabilecek. Burs desteği almak isteyen öğrenciler, başvurularını burs.bbbgenclikkulubu.com adresi üzerinden online yapacak.
Örnek proje
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’da bir ilk olan ve Türkiye’ye de model olacak projeyi, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlendiği basın toplantısı ile kamuoyuna duyurdu. Toplantıya Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, Ticaret Bakanlığı Baş Müfettişi Yusuf Üstün, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Nureddin Arif Kurtulmuşlar ile lise ve üniversiteli gençler katıldı. Gençlerin, yarınların teminatı olduğunu ve yarınları önemsemenin ancak gençlere verilen değerle mümkün olacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2009 yılına kadar belediyeler tarafından burs verildiğini ancak CHP’nin konuyu yargıya taşımasıyla uygulamanın Danıştay kararıyla yasaklandığını hatırlattı. O günden bu yana bireysel olarak öğrencilere burs noktasında destekleri olduğunu ancak konuyu kurumsal bir yapıya kavuşturmak amacıyla da çalışmalarının devam ettiğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Burs konusu hiç gündeminizden düşmedi. Biz bu konuyu bir kooperatif çatısı altında çözebileceğimizi gördük. Bursa'da bir ilki gerçekleştirdik. Burs veren ilk eğitim kooperatifiyiz. Bu kooperatif ile üniversitede eğitim gören Bursalı gençlerimizin eğitim gereksinimlerine katkı sunacağız” dedi.
Liselilere de burs müjdesi
Uygulamanın bu eğitim döneminin ikinci yarısına yetiştiğini, bu nedenle Mart Nisan Mayıs ve Haziran aylarını kapsayacak şekilde 4 ay burs verileceğini ifade eden Başkan Aktaş, önümüzdeki eğitim döneminde ise bursların her iki dönemi de kapsayacak şekilde 8 ay verileceğini vurguladı. Böylece bir öğrenciye yılda 4 bin TL burs desteği sağlanacağını dile getiren Başkan Aktaş, burs desteğinden 3 bin öğrencinin yararlanacağını, bu sayının duruma göre daha da artabileceğini kaydetti. Konuşmasında lise öğrencilerine de burs müjdesi veren Başkan Aktaş, “İlk etapta üniversite öğrencilerini kapsayacak olan projeye önümüzdeki süreçte meslek lisesi öğrencilerini de dahil edeceğiz. Bu konuda sanayicilerimizle de görüştük. Sanayinin ihtiyacı olan bölümleri tercih eden öğrencilere yönelik desteğimiz olacak. Bu konuda burs desteği verilecek bölümlerin belirlenmesi noktasındaki çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca hayırseverlerimizle görüşmelerimiz de devam ediyor. Sürece onların önemli katkıları olacak. Belediye iştiraklerimiz sürecin içinde olacak. Rakamları da şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağız. Kooperatifin sekretarya işlemleri için gerekli tüm ihtiyaçlar belediyemiz tarafından karşılayacak. Dolayısıyla gelen her bağış son kuruşuna kadar öğrencilerimize aktırılacak. Ben hayırseverlerimizin kooperatife desteğini bekliyor ve kooperatifimizin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar da Bursa’da 358 kooperatif olduğunu, 3 tane eğitim kooperatifinden sadece BURSKOOP’un öğrencilerine burs verdiğini, bu anlamda Bursa’da bir ilk olduğunu söyledi. Kuruluş aşamasında sürecin içinde olduklarını hatırlatan Aslanlar, BURSKOOP’un başarılı olması için Bakanlık olarak ellerinden gelen desteği vereceklerini de sözlerine ekledi.
İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür de projeye lise öğrencilerinin de dahil edilecek olmasının çok sevindirici olduğunu belirterek, “Türkiye'de mesleki ve teknik eğitim güçlenirse, üretim güçlenir ve Türkiye güçlenir. O yüzden meslek lisesinde okuyan öğrencinin güçlenmesi, Türkiye'nin güçlenmesi anlamını taşıyacak. Büyükşehir Belediyemiz Türkiye'de bir ilki yapıyor ve mesleki ve teknik eğitim özelinde burs veriyor. Bu destekleri nedeniyle Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.
Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir de, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bu güne kadar eğitime sağladığı destekleri şimdi de burs vererek taçlandırdığını belirterek, projeyi hayata geçiren Başkan Aktaş’a teşekkür etti.

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