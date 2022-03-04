Bursa'da silahların çekildiği kavgada 8 kişi adliyeye sevk edildi Silahlı kavgada iki genç yaralanmıştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da silahların çekildiği kavgada 8 kişi adliyeye sevk edildi Silahlı kavgada iki genç yaralanmıştı

İHA

Bursa'da silahların çekildiği kavgada 8 kişi adliyeye sevk edildi Silahlı kavgada iki genç yaralanmıştı

Bursa'da 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın 8 şüphelisi adliyeye sevk edildi.
Olay, 2 Şubat gece saat 00.45 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi Hizmet Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında araç kiralama meselesi nedeniyle husumet bulunan bir grup sokakta yürüyen iki gence pompalı tüfekle ateş açtı. Ateş sonrası B.G. (18) ve G.K. (20) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı gençleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan G.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri yaptıkları araştırmada şüphelilerin olay yerinden kaçtığı iddia edilen otomobili Bursa Şehir Hastanesi yakınlarında ön camı kırık şekilde terk edilmiş olarak buldu. Araç çevresinde araştırma yapan ekipler, asfalt silindirinin altına saklanmış 1 adet pompalı tüfek ve 1 adet tabanca ele geçirdi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptıkları araştırmalarda olaya neden olan iki grubun olduğunu tespit etti. İki gruptan saldırıyı gerçekleştiren U.B. (21), Ö.G. (26), Ö.D. (20) ve V.E. (20) ile araç kiralama meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan M.E. (23), R.E. (22), Y.B. (23) ve B.C.'yi (25) yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli 8 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'daki silahlı kavgada gözaltı sayısı 8 oldu
YEREL HABERLER Bursa'daki silahlı kavgada gözaltı sayısı 8 oldu
Bursa’da okullarda deprem tatbikatı
YEREL HABERLER Bursa’da okullarda deprem tatbikatı
Osmangazi’de metruk bina temizliği
YEREL HABERLER Osmangazi’de metruk bina temizliği
Hurda deposunu savaş alanına çeviren patlamanın yeni görüntüsü ortaya çıktı
YEREL HABERLER Hurda deposunu savaş alanına çeviren patlamanın yeni ...
Bursa Büyükşehir'den 3 bin üniversite öğrencisine burs desteği Bursa'da öğrencilere burs desteği başlıyor
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir'den 3 bin üniversite öğrencisine ...
İşçi servisi sis sebebiyle kamyona çarptı
YEREL HABERLER İşçi servisi sis sebebiyle kamyona çarptı
Kedi lakaplı hırsız suçüstü yakalandı Tırmanarak girdiği 18 evi soyan hırsız polisten kaçamadı
YEREL HABERLER Kedi lakaplı hırsız suçüstü yakalandı Tırmanarak ...
'Kedi' lakaplı hırsızlık şüphelisine suçüstü
YEREL HABERLER 'Kedi' lakaplı hırsızlık şüphelisine suçüstü
Atık piller tiyatro biletine dönüştü
YEREL HABERLER Atık piller tiyatro biletine dönüştü
13 bin 750 kilometrelik enerji bakımı
YEREL HABERLER 13 bin 750 kilometrelik enerji bakımı
Bursa ve Gaziantep sürdürülebilir kalkınma için güçlerini birleştirdi BTSO ve GTO kardeş oda işbirliği protokolü imzaladı
YEREL HABERLER Bursa ve Gaziantep sürdürülebilir kalkınma için ...
'Kaçtığımız gün Harkov'daki mahallemiz bombalandı'
YEREL HABERLER 'Kaçtığımız gün Harkov'daki mahallemiz bombalandı'
Metruk yapı ve eski okul binalarının yıkımı gerçekleşti
YEREL HABERLER Metruk yapı ve eski okul binalarının yıkımı ...
Lüks oteldeki çay davasında şok Tatili kabusa döndü, tazminatla şok oldu
YEREL HABERLER Lüks oteldeki çay davasında şok Tatili kabusa döndü, ...
Bursa’da çaldığı bisikleti bisiklet sürerek götürdü
YEREL HABERLER Bursa’da çaldığı bisikleti bisiklet sürerek götürdü
Bursa'nın görkemli camisinde kaba inşaat bitme aşamasına geldi 15 bin kişinin aynı anda ibadet edeceği cami hayırseverlerin destekleriyle yükseliyor 200 milyon liraya mal olacak önümüzdeki yıl hizmete açılacak
YEREL HABERLER Bursa'nın görkemli camisinde kaba inşaat bitme ...
Sosyal medya egzersizlerine dikkat
YEREL HABERLER Sosyal medya egzersizlerine dikkat
2022 arsaya yatırım yılı olacak Toprak yatırımına ilgi yükseliyor
YEREL HABERLER 2022 arsaya yatırım yılı olacak Toprak yatırımına ...
Bursa’da masa tenisinde özel buluşma
YEREL HABERLER Bursa’da masa tenisinde özel buluşma
Kazada yaralanan bisikletliyi polis sakinleştirdi
YEREL HABERLER Kazada yaralanan bisikletliyi polis sakinleştirdi
Alkollü sürücüsü direğe çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Alkollü sürücüsü direğe çarptı: 2 yaralı
Polis yaralının başında bekleyip moral verdi
YEREL HABERLER Polis yaralının başında bekleyip moral verdi
Bursa'nın iki ilçesinde su kesintisi
YEREL HABERLER Bursa'nın iki ilçesinde su kesintisi
Ankara'da İnegöl rüzgarı
YEREL HABERLER Ankara'da İnegöl rüzgarı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.