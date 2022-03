Osmangazi’de metruk bina temizliği

Türkiye’de et ve tavuk yemeye gücü yetmeyenler Avrupa’da zirvede

Osmangazi Belediyesi, vatandaşların can güvenliğini tehdit eden ve sosyal riskler oluşturan metruk binaların yıkım işlemlerini sürdürüyor. Ekipler, Demirtaş Barbaros Mahallesi’nde bulunan metruk binayı yıkarak mahalle sakinlerine rahat bir nefes aldırdı.

Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından tespiti yapılan ve yasal prosedürleri tamamlanan metruk binalar tek tek yıkılıyor. İnsanların can güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra, sosyal riskler oluşturan ve kent estetiğini bozan metruk binaların yıkılması adına yoğun bir çalışma yürüten ekipler, Demirtaş Barbaros Mahallesi Karaca Sokak üzerinde bulunan bir metruk binanın daha yıkımını gerçekleştirdi. Yıkım sırasında çevreye rahatsızlık verilmemesi için gerekli tüm önlemler alındı. Yıkım sonrası molozlar da ekipler tarafından kaldırılarak çevre temizlendi.

Belediye ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaların, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkımlarının devam edeceğini belirtti.

