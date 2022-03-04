Bursaspor şut çalıştı

Boluspor maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor’un bugünkü antrenmanında şut çalışması gerçekleşti. Teknik Direktör Tamer Tuna, futbolcularının performansını beğendi.
Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 pas pres ile devam etti. Yeşilbeyazlılar son bölümde şut çalışmaları yaptı.
Bursaspor yarın yapacağı taktik antrenmanın ardından Bolu'ya hareket edecek.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.