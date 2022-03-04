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Yıldırım'da dönüşüm hız kesmiyor Yıldırım Belediyesi dönüşümden 'Doğru plan ve uygulama' metoduyla 4 milyon kar etti İş makinesinin koltuğuna geçen Başkan ilk kepçeyi vurdu

İHA

Yıldırım Belediyesi, '2022 Tapu ve Dönüşüm Yılı' kapsamında imar uygulama çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Kentsel dönüşüm projesi kapsamında 17 bina ve 37 bağımsız bölümden oluşan yıkımın çalışmaları başladı. 'Doğru plan ve uygulama' metoduyla 4 milyonluk kamulaştırma bedelini ödemekten Yıldırım'ı kurtardık" dedi.

Yıldırım'da dönüşüm hız kesmiyor Yıldırım Belediyesi dönüşümden 'Doğru plan ve uygulama' metoduyla 4 milyon kar etti İş makinesinin koltuğuna geçen Başkan ilk kepçeyi vurdu

Yıldırım Belediyesi, '2022 Tapu ve Dönüşüm Yılı' kapsamında imar uygulama çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Kentsel dönüşüm projesi kapsamında 17 bina ve 37 bağımsız bölümden oluşan yıkımın çalışmaları başladı. 'Doğru plan ve uygulama' metoduyla 4 milyonluk kamulaştırma bedelini ödemekten Yıldırım’ı kurtardık" dedi.
İmar kanunu değişikliğiyle kentsel dönüşümün önündeki yapısal sorunların ortadan kaldırılmasının ardından Yıldırım’daki kentsel dönüşüm hamlesi ivme kazandı. Bu kapsamda Yıldırım Belediyesi, 75. Yıl Mahallesi’nde özel sektör eliyle gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm projesi kapsamında 17 bina ve 37 bağımsız bölümden oluşan yıkımın çalışmaları başladı. Yıldırım’da yıllardır plansız göçün beraberinde getirdiği imar ve yapılaşma problemlerinin bir türlü çözülemediği gibi adeta bir keşmekeşe dönüştüğünü aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Göreve başladığımız 2019 yılında imar uygulama planlarına kalıcı çözüm bulmak için Ankara’ya gittik. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüşüp Yıldırım’ın sıkıntılarını ve çözüm önerilerimizi anlattık. Bakanlığın ortaya koyduğu irade ile İmar Kanunu’nun 18. maddesinde değişikliğe gidildi ve yasa değişikliği ile imar uygulama planlarına kalıcı çözüm getirildi. Yıldırım Belediyesi olarak biz de ilçemizde hizmetin önündeki en büyük engeli kaldırdık. Dün olduğu gibi şimdi de arkadaşlarımızla birlikte Yıldırım’ı geleceğe taşıyacak imar uygulama planlarını hayata geçiriyor, mülkiyet ve tapu sorunlarını çözüyoruz. Bu kapsamda 2022 yılını kentsel dönüşüm ve tapu yılı ilan ettik. İnşallah bu yılın sonuna kadar yaklaşık 30 bin tapu dağıtacağız” dedi.

"Yüzde 100 gönüllülük esasıyla dönüşümü gerçekleştiriyoruz"
Mevlana Mahallesi’nde Türkiye’nin en önemli kentsel dönüşüm projelerinden birini hayata geçirdiklerini belirten Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, rezerv alan kullanmadan, tamamen yerinde ve yüzde yüz gönüllülük esasına göre gerçekleştirilen Mevlana Kentsel Dönüşüm Projesi’nde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Mevlâna Mahallesi’ndeki hak sahiplerinin 2023 yılının başında sağlıklı, güvenli ve depreme dayanıklı yeni yuvalarına kavuşacaklarını dile getiren Başkan Yılmaz, “Burada yaptığımız çalışma tüm Yıldırım’a rol model olacak. Yıldırım’ın dört bir tarafında, sadece binaları değil yaşamı değiştirecek önemli kentsel dönüşüm planlarımız var. Hem kamu eliyle, hem özel sektör eliyle, hem de kamuözel sektör ortaklığıyla Yıldırım’ı dönüştürecek ve geleceğe taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

"Doğru plan ve uygulama"
75. Yıl Mahallesi’nde özel sektör eliyle gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm projesinde 17 bina ve 37 bağımsız bölümün yıkımının gerçekleştirileceğinin altını çizen Başkan Oktay Yılmaz, “Yıldırım için yaptığımız her işte ince eleyip sık dokuyarak, yıllar sonrasını da hesaba katarak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda 'Doğru plan ve uygulama' metoduyla kamu kaynaklarını israf etmeden önemli işlere imza atıyoruz. 2. Cadde’nin, Erdoğan Caddesi’ne bağlanması için 30 metrelik bir yol açmamız gerekiyordu. Bu işi yerine getirebilmek için belediyemizin kasasından yaklaşık 4 milyonluk kamulaştırma tutarı çıkacaktı. Bugün burada hayata geçirdiğimiz bu metotla 4 milyonluk kamulaştırma bedelini ödemekten Yıldırım’ı kurtardık. İnşallah bu kaynak Yıldırım ve Yıldırımlılar için başka güzel işlerde kullanılacak. İnşallah vatandaşlarımız burada yeni ve depreme dayanıklı konforlu binalarında oturacak. Ayrıca dikey bir yolun yapılmasına da vesile olmuş olacaklar. Bu bölgede yeni projelere de yakında imza atacağız. Bölge günden güne güzelleşmiş olacak" dedi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Süleyman Çelik ise, "Şehrimiz sanayiyle birlikte göç alıyor. Bunun yanı sıra Bursa deprem bölgesinde yer alıyor. Bizim sadece projelerimiz depreme dayanıklı projeler üretmek değil. Çarpık kentleşmenin önüne geçerek donatı alanlarıyla hizmet etmektir. İl ve ilçe belediyeleriyle farklı noktalarda kentsel dönüşüm projelerine imza atıyoruz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından iş makinesinin koltuğuna oturan Başkan Yılmaz, ilk kepçeyi vurdu.

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