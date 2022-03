Kestel’de Hayati İnanç’a büyük ilgi

Kestel Belediyesi 13.Kitap Günleri, EğitimciYazar Hayati İnanç’ın söyleşi programıyla devam etti.

Kestel Belediyesi tarafından düzenlenen 13.Kitap Günleri etkinliğinin dördüncü gününde, onur konuğu EğitimciYazar Hayati İnanç’ın söyleşi programına yoğun ilgi vardı. Yaklaşık bin 500 kişi, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’ni doldurarak Hayati İnanç’ın söyleşisini dinledi. Etkinliğe Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Kestel Kaymakamı Recep Öztürk, Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz, MHP Kestel İlçe Başkanı Tarkan Toraman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Uç, İlçe Jandarma Komutanı Can Ayhan ve ilçe protokolü katılım sağladı. Kestel 13.Kitap Günleri’nin yoğun bir katılım ile devam ettiğinin altını çizen Başkan Tanır, ’’Kadim geleneğimizin en güzel sözlerini nakledip, üzerinden bize dersler çıkararak ihtiyacımız olan reçeteleri sunan kıymetli Hayati İnanç hocamızı sizlerle buluşturmanın mutluluğu içerisindeyiz. Davetimize icabet eden hocamıza tekrar hoş geldiniz diyor, hepimizin en güzel şekilde istifade edeceği bir program olmasını temenni ediyorum’’ dedi. Konuşmaların ardından Hayati İnanç, yaklaşık 1,5 saat süren söyleşisini gerçekleştirdi. Program sonrasında Hayati İnanç'a hediyeler takdim eden ve Kestellilerin sevgisi gereği her yıl misafir etmek istediklerini belirten Başkan Önder Tanır’a ev sahipliğinden ve davetinden dolayı teşekkürlerini ileten, her fırsatta Kestel’e gelmek istediğini belirten Hayati İnanç, programın sonunda okurlarının kitaplarını imzalayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

