'Kedi' lakaplı hırsızlık şüphelisine suçüstü (2)

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TUTUKLANDI

Bursa'da, tırmanarak girdiği 18 evden değerli eşya çalan 'Kedi' lakaplı Şenol K. (42), polis tarafından yine hırsızlık yaptığı sırada suçüstü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şenol K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2022-03-04 18:33:34



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