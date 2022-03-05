Dursun İstemez adlı oyun İnegöllü sanatseverlerle buluştu

Erzurum Şehir Tiyatrosu tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla hazırlanan “Dursun İstemez” adlı tiyatro oyunu İnegöllü sanatseverlerle buluştu. Aile hayatı ve aile yapısını konu alan 2 perdelik komedi oyunu hem güldürdü hem de aile adına önemli mesajlar sundu.

İnegöl Belediyesi’nin Mart ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Erzurum Şehir Tiyatrosu tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla hazırlanan “Dursun İstemez” isimli yetişkin tiyatro gösterisi ilçe halkıyla buluştu. Yönetmenliğini Semih Yetimoğlu’nun yaptığı oyuna, ilçe halkının ilgisi yoğun oldu. Belediye Başkanı Alper Taban’ın da izlediği oyun hem güldürdü hem de bozulan aile yapısına dikkat çekerek mesajlar verdi.

İnegöl’de kültür sanatın merkezi haline gelen Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde sahnelenen oyunda, sahte bir avukatın yalan, sahtekarlık ve riya ile insanların yaşam ümitlerini nasıl çaldığı, darmadağın olan bir ailenin çöküşü anlatıldı. Kızının yaşama dair mesajları ve feryatları, dolandırılan insanların insanlığa ibret olacak mesajları, aile içinde kuşak çatışması, batıya özenti tahribatı, ailenin önemi ve öze dönüş konuları oyun içerisinde ele alındı. “Aile yapısı güçlü olan milletin devlet yapısı da çok güçlü olacaktır; çünkü aile toplumun özüdür” mesajının verildiği oyunda, manevi değerlerini kaybeden ve aile yapısı çöken ülkenin manevi çöküşünün de hızlı olacağına dikkat çekildi. Oyun içerisinde başlarda yalnızca aile ortamlarında yaşanan dejenerasyon, zamanla toplumun tüm kesimlerine yayılır. Sevgi saygı ve sadakat yerine kıskançlık, ikiyüzlülük gibi kötü davranışlar ortaya çıkar. Güven, adalet, şefkat ve merhamet körelince bireylerin bir arada huzur ve barış içinde yaşamaları da imkansızlaşır.

Etkinlikler devam edecek

2 perdelik oyunun sonunda, Başkan Alper Taban da sahneye çıktı. Kısa bir selamlama konuşması yapan Alper Taban, “Gösterdikleri performanstan dolayı tüm oyuncu ekibini tebrik ediyorum. Erzurum Şehir Tiyatrosunun emeklerine sağlık. Oyunun sonunda da aile yapısına ithafen çok değerli mesajlar vardı. Aile bütünlüğünü muhafaza etmemiz lazım. İnsan ilişkisini, içtimai hayat içerisindeki beşeri ilişkileri geliştirmemiz lazım ve insana yakışır bir hayat yaşamamız gerektiğine inanıyorum. İnşallah Mart ayında çok keyifli sunumlarımız olmaya devam edecek. Devamında Ramazan ayında da güzel programlarla kıymetli hemşerilerimizi buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

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