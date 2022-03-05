Özer Matlı: “Yeşil Mutabakata uyum sürecinde uygulanacak politikaları yakından takip ediyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özer Matlı: “Yeşil Mutabakata uyum sürecinde uygulanacak politikaları yakından takip ediyoruz”

İHA

Özer Matlı: “Yeşil Mutabakata uyum sürecinde uygulanacak politikaları yakından takip ediyoruz”

Bursa Ticaret Borsası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, sorumlusu olduğu TOBB Türkiye Gıda Sanayi Meclisi ile Türkiye Tarım Meclisi toplantılarına katıldı.Sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda, ocak ayında yaşanan enerji kesintileri, KDV indirimleri ile sektörlerin güncel sorunları değerlendirildi.
Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, sorumlusu olduğu TOBB Türkiye Gıda Sanayi Meclisi ile Türkiye Tarım Meclisi toplantılarına katıldı. Meclis Başkanı Necdet Buzbaş başkanlığında, sektör temsilcilerinin katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Gıda Sanayi Meclisi toplantısında, ülke ekonomisindeki gelişmeler ve gıda sektörüne etkileri ile KDV indiriminden sonra gıda şirketlerinin devreden KDV problemleri görüşüldü.
“Ciddi bir enerji krizi ile karşı karşıya kaldık”
Toplantının açılışında konuşanBaşkan Özer Matlı, Türkiye’nin ocak ayında ciddi bir enerji krizi ile karşı karşıya kaldığını söyledi. Süreci TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu öncülüğünde yakından takip ettiklerini kaydeden Özer Matlı, “Konuyla ilgili olarak 24 Ocak tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez’in katılımı ile sanayicilerimizi bir araya getiirdik. Burada sanayicimiz ihtiyaçlarını, taleplerini aktarma şansı buldu.Meclis Başkanımız Necdet Buzbaş’ın da katıldığı toplantıda gıda sektöründen de konuyla ilgili birçok açıklama geldi. Gıda tedarik zincirinin, gıda güvencesinin ve ihracatın aksamaması için gıda sektörünün bu kesintilerden muaf tutulması istendi. Talebimiz kısmi olarak karşılandı.İnşallah bundan sonraki süreçte böyle bir durum ile bir daha karşı karşıya kalmayız” dedi.
Tarım Meclisi’nin gündemi maliyet artışları oldu
Başkan Özer Matlı, Meclis Başkanı Ülkü Karakuş’un başkanlığında gerçekleştirilen TOBB Türkiye Tarım Meclisi toplantısına da katılım sağladı. Kamu, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, sektörün güncel sorunları ve sektördeki gelişmeler ele alındı.Tarımsal üretim maliyetlerindeki artışile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ihracata yönelik düzenlemelerinin ana gündem olduğu toplantıda konuşan Özer Matlı,Konya’da gerçekleştirilen İklim Şurası’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Matlı, “Avrupa Yeşil Mutabakatı doğrultusunda gündeme gelen düzenlemelere ülkemizin uyum süreci, bu süreçte oluşturulan ve oluşturulacak politika argümanlarını yakından takip ediyoruz” dedi. Toplantıda, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz da 3031 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek “EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi” hakkında Tarım Meclisi’ne bilgi verdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Genel Müdür Vekili Cengiz Budan, Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Dr. Veyis Yurtkulu, Bitki ve Bitkisel Ürünler Sınır Kontrol Daire Başkanlığı Çalışma Grubu Grup Sorumlusu Fatih Kaya’nın yer aldığı toplantıda, kamu temsilcileri ile sektörün talepleri ve gelişimi yönünde değerlendirme yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bombardıman altındaki Çernigiv´den yardım çığlığı
YEREL HABERLER Bombardıman altındaki Çernigiv´den yardım çığlığı
Savaştan kurtulan Bursalı genç, dehşet anlarını anlattı
YEREL HABERLER Savaştan kurtulan Bursalı genç, dehşet anlarını ...
Dursun İstemez adlı oyun İnegöllü sanatseverlerle buluştu
YEREL HABERLER Dursun İstemez adlı oyun İnegöllü sanatseverlerle ...
Yenişehir'e 400 milyon liralık sanayi sitesi 139 dönümde 82 tesisin bulunacağı sitedeki üretimin yüzde 80'i ihracata yönelik olacak
YEREL HABERLER Yenişehir'e 400 milyon liralık sanayi sitesi 139 ...
Bursa'da motosiklet alev alev yandı
YEREL HABERLER Bursa'da motosiklet alev alev yandı
Takım elbiseyle simit satıp iyi para kazanıyor Soğuğa aldırmıyor takım elbiseyle sokak sokak simit satıyor Simitçiyi gören iş adamı sanıyor
YEREL HABERLER Takım elbiseyle simit satıp iyi para kazanıyor Soğuğa ...
Asansör bakımını ihmal eden yöneticiye Yargıtay'dan kötü haber O bakımı ihmal eden yönetici şimdi yandı Asansör bakımını erteleyen yöneticiye şok
YEREL HABERLER Asansör bakımını ihmal eden yöneticiye Yargıtay'dan ...
Yapımı aylar sürüyor gören gerçek sanıyor
YEREL HABERLER Yapımı aylar sürüyor gören gerçek sanıyor
'Kedi' lakaplı hırsızlık şüphelisine suçüstü (2)
YEREL HABERLER 'Kedi' lakaplı hırsızlık şüphelisine suçüstü (2)
Kestel’de Hayati İnanç’a büyük ilgi
YEREL HABERLER Kestel’de Hayati İnanç’a büyük ilgi
Savaştan kaçıp Bursaya gelen çift canlı yayında dehşeti yaşadı Türk eşi ile birlikte savaştan kaçıp Bursa'ya gelen Ukraynalı gelin geride bıraktığı ailesiyle görüntülü telefon görüşmesi yaparken hayatının şokunu yaşadı Bir aylık kızları ile birlikte Türkiye gelen aile, geride bıraktıkları dede ve anneanneye torularını izletirken rus bombardımanıyla ikinci yıkımı yaşadı Telefonun diğer ucundaki Ukraynalı dede ve babannenin bombardıman sırasında yaşadığı korku dolu anlar kameraya böyle yansıdı Bir Aylık kız bebekleriyle birlikte savaştan kaçan Ukraynalı anne ve Türk baba 50 saat süren korku dolu kaçış yolculuklarını anlattı Türk eşi ile birlikte Bursa'ya gelen Ukraynalı gelin Alesya Aydın: "Putin ülkesine yalan söylüyor, Ukrayna'dan ne istediğini bilmiyoruz. Savaşın bitmesini istiyoruz. Ailelerimizin ölmesini istemiyoruz
YEREL HABERLER Savaştan kaçıp Bursaya gelen çift canlı yayında ...
TECO Karacabey Belediyespor, Konya’dan galip dönmek istiyor
YEREL HABERLER TECO Karacabey Belediyespor, Konya’dan galip dönmek ...
İTSO’dan “İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi” semineri
YEREL HABERLER İTSO’dan “İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi” ...
İnegöl Belediyesi ‘VİM’ ile her yerde
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesi ‘VİM’ ile her yerde
Tarihi camiye Osmangazi hizmeti Seydi Nasır Camii’nde çevre düzenlemesi tamamlandı
YEREL HABERLER Tarihi camiye Osmangazi hizmeti Seydi Nasır Camii’nde ...
Yıldırım'da dönüşüm hız kesmiyor Yıldırım Belediyesi dönüşümden 'Doğru plan ve uygulama' metoduyla 4 milyon kar etti İş makinesinin koltuğuna geçen Başkan ilk kepçeyi vurdu
YEREL HABERLER Yıldırım'da dönüşüm hız kesmiyor Yıldırım Belediyesi ...
Bursaspor şut çalıştı
YEREL HABERLER Bursaspor şut çalıştı
Karacabey Belediyespor her branşta yükselişte
YEREL HABERLER Karacabey Belediyespor her branşta yükselişte
Otomobili ile sokak üzerindeki rögar kapaklarını çalan şüpheli böyle görüntülendi
YEREL HABERLER Otomobili ile sokak üzerindeki rögar kapaklarını ...
Bursa'da 4 kamyonet zeytin fidanını çaldılar, jandarmadan kaçamadılar
YEREL HABERLER Bursa'da 4 kamyonet zeytin fidanını çaldılar, ...
Bursa'daki silahlı kavgada gözaltı sayısı 8 oldu
YEREL HABERLER Bursa'daki silahlı kavgada gözaltı sayısı 8 oldu
Bursa’da okullarda deprem tatbikatı
YEREL HABERLER Bursa’da okullarda deprem tatbikatı
Osmangazi’de metruk bina temizliği
YEREL HABERLER Osmangazi’de metruk bina temizliği
Hurda deposunu savaş alanına çeviren patlamanın yeni görüntüsü ortaya çıktı
YEREL HABERLER Hurda deposunu savaş alanına çeviren patlamanın yeni ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.