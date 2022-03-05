Kamyona arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)BURSA´da kamyona arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Sezgin Arslan (36), hayatını kaybetti.

Kaza, Balıkesir-Bursa kara yolu Karacabey ilçesi Karakoca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sezgin Arslan yönetimindeki 16 ALC 738 plakalı hafif ticari araç, aynı yöne giden Mustafa V. yönetimindeki 34 EUF 255 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, hurdaya dönen ticari aracın sürücüsü Arslan yaşamını yitirdi. Araçta sıkışan Arslan´ın cansız bedeni itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Sezgin Arslan´ın cenazesi, incelemenin ardından Karacabey Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı. Mustafa V. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN

2022-03-05 13:53:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.