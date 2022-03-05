Yıldırım’da coğrafya okumaları devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldırım’da coğrafya okumaları devam ediyor

İHA

Yıldırım’da coğrafya okumaları devam ediyor

Yıldırım Belediyesi’nin Balkan coğrafyasının sosyolojik, tarihi ve siyasal durumunu detaylı şekilde ele aldığı ‘Balkan Şehirleri Akademisi’ tüm hızıyla devam ediyor.
Toplamda 8 hafta sürecek akademinin 6’inci haftasında konuk Prof. Dr. Tufan Gündüz ‘Allahimanet Bosna’ konu başlığı ile Bosna şehri üzerine konuştu. Boşnakların hikâyesinin Osmanlı ile başladığını ifade eden Tufan Gündüz, “İslamlaşma ile birlikte Katolik ve Ortodoksların arasına sıkışmış olan Boşnaklar birinci sınıf vatandaş durumuna yükselmiş oldular. Çünkü İslamlaşma ile birlikte Boşnaklar Osmanlılaştı ve yönetici kadrolarını oluşturdu. Bu yönetici kadroyu oluşturmak Sırp ve Hırvatlara karşı avantajlı bir duruma soktu Boşnakları. Mal, mülk sahibi ve tımar sahibi ve yönetici olabilmekteydiler. Bir yandan Osmanlı gölgesinde kendi halklarını koruyabiliyorlar diğer yandan da mal mülk sahibi olabiliyorlardı. Bu da vatandaşların Müslümanlığını hızlandırdı. Boşnakların müslümanlaşması 100 yıl sürdü. Bosna’nın bu kadar kısa sürede İslamlaşması Osmanlı sayesinde oldu” dedi. Bosna anılarından bahsedip şehre dair analizler yapan Gündüz, seminer sonrası katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminer Yıldırımlılardan tam not aldı. ‘Balkan Şehirleri Akademisi’nde önümüzdeki hafta Balkanlar Bölge Araştırmacısı Zeynep Duygu Coşkuner, ‘Tek Suçları Yunanistan’da Türk Olmak’ konu başlığı ile Batı Trakya Türk Azınlığı üzerine katılımcıları bilgilendirecek.
Dikenli tellerin ve sınırların ülkeleri birbirinden ayırdığını ancak birbirlerine yürekten bağlı, ortak tarihi, kültürü, inancı, ortak acıları ve ortak sevinçleri olan milletleri birbirinden ayırmaya hiç kimsenin gücünün yetmeyeceğini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Biz bu güçlü ve ayrılmaz birlikteliğe ‘gönül coğrafyası’ diyoruz. Biliyoruz ki, Bursa ile Bosna aynı gönül coğrafyasının kardeş şehirleridir. Hepimizin gönlünde bir Mostar Köprüsü kuruludur. Mostar Köprüsü; Bosna’yı Bursa’ya, İstanbul’a, Kars’a, Tebriz’e, Semerkant’a, Buhara’ya, Kudüs’e, Mekke ve Medine’ye bağlar. Bizim kardeşliğimiz, bizim gönül coğrafyamız, bizim medeniyetimiz budur. Bugün sadece Bosna değil, 550 yıl sevgi, barış, huzur ve kardeşlik içinde birlikte yaşadığımız Balkanlar’daki her Müslüman bize emanettir. Müslüman mezarlığının bulunduğu, ezan sesinin yükseldiği, şanlı tarihimizin hatıralarının saklandığı her köy, her mahalle ve her şehir gönül coğrafyamızın ayrılmaz bir parçasıdır” dedi.
Program, Yıldırım Belediyesi Başkan Vekili Selim Yolgeçen’in Prof. Dr. Tufan Gündüz’e çiçek takdimi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Taş Mektep avlusuna kavuşuyor
YEREL HABERLER Taş Mektep avlusuna kavuşuyor
Bursaspor, Boluspor maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Bursaspor, Boluspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Türkiye yerli patent başvurularında sıçrama yaptı Erdem Kaya Patent Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Kaya: "Türkiye'nin patent konusundaki en büyük sorunu fikir kıtlığı" “Yağmur yağdırıyorum diye gelen buluş sahibini geri çevirseydik, bunun dünyadaki örneklerini göremezdik” "Buluş bariyerinin yüksekliği kişileri zorluyor. Bariyeri biraz alta çekersek gerçekten önemli anlamda yol kat ederiz"
YEREL HABERLER Türkiye yerli patent başvurularında sıçrama ...
Yıldırım'dan Samanlı Mahallesi'ne jandarma karakolu Yıldırım Belediyesi'nin yaklaşık 3,5 milyonluk bir yatırım ile ilçeye kazandıracağı Samanlı Jandarma Karakolu eylül ayında hizmete açılacak
YEREL HABERLER Yıldırım'dan Samanlı Mahallesi'ne jandarma ...
Kamyona arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Kamyona arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ...
AK Parti Osmangazi’de yerinde yönetim
YEREL HABERLER AK Parti Osmangazi’de yerinde yönetim
MHP'li Büyükataman: Hava savunma sistemlerinin değeri bir kez daha anlaşılmıştır
YEREL HABERLER MHP'li Büyükataman: Hava savunma sistemlerinin değeri ...
Karacabey'de trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Karacabey'de trafik kazası: 1 ölü
Bursa'da tarihi rivayet hayat buldu Sultan 1. Murat'ın türbesinin önüne nar ağacı dikildi
YEREL HABERLER Bursa'da tarihi rivayet hayat buldu Sultan 1. ...
Bursa'da tadilat yaparken merdiven boşluğuna düşerek yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da tadilat yaparken merdiven boşluğuna düşerek ...
Bursaspor, Boluspor’a konuk olacak
YEREL HABERLER Bursaspor, Boluspor’a konuk olacak
Nilüfer Sanat Çalıştayı’nın eserleri bu sergide
YEREL HABERLER Nilüfer Sanat Çalıştayı’nın eserleri bu sergide
İnşaat ve yapı malzemeleri sektör temsilcileri New York’ta İnşaat sektörü yeni bir büyüme hamlesi için rotayı ABD pazarına çevirdi
YEREL HABERLER İnşaat ve yapı malzemeleri sektör temsilcileri New ...
Özer Matlı: “Yeşil Mutabakata uyum sürecinde uygulanacak politikaları yakından takip ediyoruz”
YEREL HABERLER Özer Matlı: “Yeşil Mutabakata uyum sürecinde ...
Bombardıman altındaki Çernigiv´den yardım çığlığı
YEREL HABERLER Bombardıman altındaki Çernigiv´den yardım çığlığı
Savaştan kurtulan Bursalı genç, dehşet anlarını anlattı
YEREL HABERLER Savaştan kurtulan Bursalı genç, dehşet anlarını ...
Dursun İstemez adlı oyun İnegöllü sanatseverlerle buluştu
YEREL HABERLER Dursun İstemez adlı oyun İnegöllü sanatseverlerle ...
Yenişehir'e 400 milyon liralık sanayi sitesi 139 dönümde 82 tesisin bulunacağı sitedeki üretimin yüzde 80'i ihracata yönelik olacak
YEREL HABERLER Yenişehir'e 400 milyon liralık sanayi sitesi 139 ...
Bursa'da motosiklet alev alev yandı
YEREL HABERLER Bursa'da motosiklet alev alev yandı
Takım elbiseyle simit satıp iyi para kazanıyor Soğuğa aldırmıyor takım elbiseyle sokak sokak simit satıyor Simitçiyi gören iş adamı sanıyor
YEREL HABERLER Takım elbiseyle simit satıp iyi para kazanıyor Soğuğa ...
Asansör bakımını ihmal eden yöneticiye Yargıtay'dan kötü haber O bakımı ihmal eden yönetici şimdi yandı Asansör bakımını erteleyen yöneticiye şok
YEREL HABERLER Asansör bakımını ihmal eden yöneticiye Yargıtay'dan ...
Yapımı aylar sürüyor gören gerçek sanıyor
YEREL HABERLER Yapımı aylar sürüyor gören gerçek sanıyor
'Kedi' lakaplı hırsızlık şüphelisine suçüstü (2)
YEREL HABERLER 'Kedi' lakaplı hırsızlık şüphelisine suçüstü (2)
Kestel’de Hayati İnanç’a büyük ilgi
YEREL HABERLER Kestel’de Hayati İnanç’a büyük ilgi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.