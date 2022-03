Yıldırım’da coğrafya okumaları devam ediyor

Yıldırım Belediyesi’nin Balkan coğrafyasının sosyolojik, tarihi ve siyasal durumunu detaylı şekilde ele aldığı ‘Balkan Şehirleri Akademisi’ tüm hızıyla devam ediyor.

Toplamda 8 hafta sürecek akademinin 6’inci haftasında konuk Prof. Dr. Tufan Gündüz ‘Allahimanet Bosna’ konu başlığı ile Bosna şehri üzerine konuştu. Boşnakların hikâyesinin Osmanlı ile başladığını ifade eden Tufan Gündüz, “İslamlaşma ile birlikte Katolik ve Ortodoksların arasına sıkışmış olan Boşnaklar birinci sınıf vatandaş durumuna yükselmiş oldular. Çünkü İslamlaşma ile birlikte Boşnaklar Osmanlılaştı ve yönetici kadrolarını oluşturdu. Bu yönetici kadroyu oluşturmak Sırp ve Hırvatlara karşı avantajlı bir duruma soktu Boşnakları. Mal, mülk sahibi ve tımar sahibi ve yönetici olabilmekteydiler. Bir yandan Osmanlı gölgesinde kendi halklarını koruyabiliyorlar diğer yandan da mal mülk sahibi olabiliyorlardı. Bu da vatandaşların Müslümanlığını hızlandırdı. Boşnakların müslümanlaşması 100 yıl sürdü. Bosna’nın bu kadar kısa sürede İslamlaşması Osmanlı sayesinde oldu” dedi. Bosna anılarından bahsedip şehre dair analizler yapan Gündüz, seminer sonrası katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminer Yıldırımlılardan tam not aldı. ‘Balkan Şehirleri Akademisi’nde önümüzdeki hafta Balkanlar Bölge Araştırmacısı Zeynep Duygu Coşkuner, ‘Tek Suçları Yunanistan’da Türk Olmak’ konu başlığı ile Batı Trakya Türk Azınlığı üzerine katılımcıları bilgilendirecek.

Dikenli tellerin ve sınırların ülkeleri birbirinden ayırdığını ancak birbirlerine yürekten bağlı, ortak tarihi, kültürü, inancı, ortak acıları ve ortak sevinçleri olan milletleri birbirinden ayırmaya hiç kimsenin gücünün yetmeyeceğini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Biz bu güçlü ve ayrılmaz birlikteliğe ‘gönül coğrafyası’ diyoruz. Biliyoruz ki, Bursa ile Bosna aynı gönül coğrafyasının kardeş şehirleridir. Hepimizin gönlünde bir Mostar Köprüsü kuruludur. Mostar Köprüsü; Bosna’yı Bursa’ya, İstanbul’a, Kars’a, Tebriz’e, Semerkant’a, Buhara’ya, Kudüs’e, Mekke ve Medine’ye bağlar. Bizim kardeşliğimiz, bizim gönül coğrafyamız, bizim medeniyetimiz budur. Bugün sadece Bosna değil, 550 yıl sevgi, barış, huzur ve kardeşlik içinde birlikte yaşadığımız Balkanlar’daki her Müslüman bize emanettir. Müslüman mezarlığının bulunduğu, ezan sesinin yükseldiği, şanlı tarihimizin hatıralarının saklandığı her köy, her mahalle ve her şehir gönül coğrafyamızın ayrılmaz bir parçasıdır” dedi.

Program, Yıldırım Belediyesi Başkan Vekili Selim Yolgeçen’in Prof. Dr. Tufan Gündüz’e çiçek takdimi ile sona erdi.

