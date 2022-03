MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, bugün emanete ihanet noktasına gelen CHP'yi yöneten Kemal Kılıçdaroğlu ve ekip arkadaşlarının CHP'yi nereye evirdiklerini, Mustafa Kemal'in partisini ve ülkeyi nereye götürmek istediklerini, hangi karanlık ilişkiler içinde bulunduklarını anlatmaktan çekinmeyeceklerini, bıkmadan, usanmadan bunları her vatandaşla paylaşma gayretinde olacaklarını söyledi. Ukrayna Rusya savaşına da değinen Büyükataman, "Bu savaşta hava savunma sistemlerinin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. ABD'ye F 35'lerin hesabını soramayan önce İYİ Parti Başkanı, ardından da CHP'nin gamlı baykuşu Faik Öztrak, Türk milletinden özür dilemek yerine devlet ciddiyetinden uzak bir şekilde S400'lerin acilen iade edilmesi gerektiğini vurgulamıştır" diye konuştu.

Büyükataman, merkez Nilüfer ilçesindeki bir davet salonunda gerçekleştirilen "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zaman zaman ciddi endişelere kapılmaya sebep olan çok önemli gelişmelere muhatap olduğunu söyledi. Türkiye'nin tarihin en zorlu dönemini yaşadığını belirten Büyükataman, "Türkiye, tarihin hiçbir döneminde olmayan ölçüde her alanda, her anlamda ciddi bir kuşatmayla karşı karşıya; tarihin hiçbir döneminde yaşanmamış bir ihanetle yüz yüze, dayatma kıskacıyla karşı karşıya. Çok zorlu günlerden geçiyoruz. Etrafımız, adeta ateş çemberiyle çevrilmiş vaziyette." diye konuştu.

"CHP bugün emanete hıyanet noktasında"

Bu nazik ve netameli dönemde, siyaset kurumunun bütün aktörlerinin üst düzeyde bir sorumluluk anlayışıyla hareket etmesi gerektiğini aktaran Büyükataman, "CHP'yi bugün emanete ihanet noktasında gördüğümüz, değerlendirdiğimiz yönetim kademesinde bulunan Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibinin, götürmek istediği mecrayı CHP'nin nereye evirdiklerini sizlere ifade etmek, bunları paylaşmak zorunluluğumuzdan hareketle bu programları organize ediyoruz. CHP'li seçmenlerimize bıkmadan, usanmadan mevcut yönetimin CHP ve Türkiye'yi nereye götürmek istediğini, hangi karanlık ilişkiler içinde bulunduklarını anlatmaktan çekinmeyeceğiz. Bıkmadan, usanmadan bunları her vatandaşla paylaşma gayretinde olacağız" dedi.

"Kılıçdaroğlu'nun yolu nereye çıkıyor? Karanlık yolculuğu nereye doğru gidiyor?"

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si için 'Atatürk'ün kurduğu parti', 'Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti', 'Kuvayı Milliye' ve 'Kurtuluş Savaşı' kavramları, geçmişin muhteşem değerlerinin sömürülmesinden başka bir anlam ifade etmemektedir" diyen Büyükataman, "Bağımsızlık mücadelesinin verilmesinde tek yürek olarak milli bir şuurla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün etrafında kenetlenen büyük Türk milleti, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin CHP eliyle tahrip edilmek istendiğine tanık olmaktadır. CHP' büyük Türk milletinin ahlaki ve kültürel değerlerinden hızla uzaklaşmaktadır. Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer.' diyen Kılıçdaroğlu'nun yolu nereye çıkıyor? Karanlık yolculuğu nereye doğru gidiyor? Demokrasinin bir yolu vardır; o da insanımızın, milletimizin vicdan, asalet ve ahlakından geçmektedir" dedi.

"Batsın sizin siyasetiniz, hırslarınız"

Büyükataman, CHP yönetiminin PKK'ya, YPG'ye, PYD'ye "evet", Türkiye'ye "hayır" dediğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Kamuoyundan gelen tepkileri azaltmak isteyen zillet ittifakı, HDP ile diğer marjinal partileri tek bir çatı altında toplamak gibi hamlesinin peşinden koşmaktadır. Üçüncü bir ittifak projesiyle HDP'yi bagaja koymayı düşünen zillet ittifakının Türkiye'ye katacağı, Türk milletine kazandıracağı hiçbir şey yoktur. HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın Ankara'da kurulan zillet masası için 'Bizi yok sayanı biz de yok sayarız.' demesinin ardından Kılıçdaroğlu, yuvarlak masanın altında yuvarlanan bölücülük odağı HDP'yi daha fazla saklayamamış ve HDP'nin yok sayılamayacağını, HDP ile görüştüklerini ve ihtiyaç olduğunda yine görüşeceklerini söylemek durumunda kalmıştır. İşte bu, suçüstü halidir."

"İYİ Parti Başkanı ve CHP'nin gamlı baykuşu Türk miletinden özür dilemeli"

RusyaUkrayna savaşına değinen Büyükataman, şu şekilde konuştu:

"Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırıda, Rusya'nın Ukrayna hava sahasını kendi hava sahası gibi kullanmasıyla hava savunma sistemlerinin değeri bir kez daha anlaşılmıştır. İYİ Parti ve CHP ise Türk milletinden özür dilemek yerine, aynı kelimelerle ve sıcağı sıcağına Türkiye'yi hedef almıştır. Önce İYİ Parti Başkanı, ardından da CHP'nin gamlı baykuşu Faik Öztrak, devlet ciddiyetinden uzak bir şekilde verdikleri beyanlarda S400'lerin acilen iade edilmesi gerektiğini vurgulamıştır. ABD'ye 'Neden partriotları vermiyorsun? F35 savaş uçağı projesinden Türkiye'yi hangi hakla çıkartıyorsun ve parasını ödediğimiz uçakları bize nasıl oluyor da teslim etmiyorsun?' diyemeyen zilletin, tek hava ve kara savunma sistemi; ABD ve AB'nin kendilerine bahşedeceği iktidarlarında Türkiye'ye kimsenin saldırmayacağı kandırmacasıdır. Bunun adı ihanettir, mandacılıktır. Batsın sizin siyasetiniz, hırslarınız."

