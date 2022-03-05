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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Orhaneli'de şantiye işçilerinin yatakhanesinde korkutan yangın

İHA

Orhaneli'de şantiye işçilerinin yatakhanesinde korkutan yangın

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde şantiye işçilerinin yatakhane olarak kullandığı prefabrik çadırda yangın çıktı. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay Bursa'nın Orhaneli ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşa edilen toplu konutlarda çalışan işçilerin yatakhane olarak kullandığı prefabrik çadırda iddiaya göre elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Olay esnasında içeride işçilerin bulunmaması facianın önüne geçti. Yangını görüp müdahale etmek isteyen işçiler başarılı olamadı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Orhaneli Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken yatakhane tamamen kullanılamaz hale geldi. Maddi zararın oluştuğu şantiye alanındaki yangın dronla da havadan görüntülendi. Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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