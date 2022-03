Kadın gücünü lojistik sektöründe gösterdi

Genellikle erkeklerin ilgi alanı veya kaldırabileceği çalışma hayatı olarak görülen lojistik sektörü, kadının elinin değmesiyle daha da güzelleşti. 350 araçlık parkın ve 500 kişinin çalışmasına yön veren lojistik firmasının yöneticisi Ayşe Ekin'de bunlardan biri oldu.

O, sektörün ve işinin zorluklarını işine olan sevgisiyle aşan başarılı bir yönetici olmayı başaran Ayşe Ekin, kadının isterse başaramayacağı şeyin olmayacağını bir kez daha kanıtladı. Lokman Koçaslan Otomotiv ile uzun yıllar ticari ilişki içerisinde bulunan Egelim Lojistik A.Ş.’nin Genel Müdürü Ayşe Ekin, bir kadın yönetici olarak karşılaştığı zorluklardan bahsetti. Endüstri mühendisliği mezunu olan Ekin, "Sorumlulukları fazla olan bir görevim var ve tabi ki bir takım zorluklar yaşıyorum. Bu zorlukların sebebi kadın olmamdan kaynaklı değil. İşimi severek yaptığım için de karşılaştığım tüm zorlukların üstesinden geliyorum. Toplumda kadına yüklenen sorumluluklar zamanla kadının iş hayatında sorunlara ve çalışıp çalışamama arasında tercih yapmasına sebep olabiliyor. Kadınların eş ve anne kimliğini dengede tutabilmeleri için ev işleri ve çocuk bakımı gibi kadına görev edilmiş yükümlülüklerde eş desteği çok önemlidir. Kadının çalışma hayatına devamı sağlandığında toplumdaki kadına olan bakış açısının olumlu seyrine sebep olur. Kadının çalışmasının sürekliliği için devletin ve işverenin desteği çok önemlidir ve arttırılmalıdır" diye konuştu.

Kadınların özellikle iş ortamında yaşadıkları zorlukların önüne geçmek adına en büyük yükün işverene düştüğümü belirten Ekin, "İşveren ve yöneticilerin, kadınların her iş alanında daha katılımcı olmaları konusunda onlara olan desteklerini arttırmaları gerekir. Kadınlara, kendilerini geliştirebilecekleri gerekli eğitim ve işi öğrenme fırsatları tanınmalıdır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için verebilecek tek meseaj; kadının değerinin giderek arttığı ve yaşam hakkının elinden alınmadığı bir dünya diliyorum" dedi.

Çalışan popülasyonunun büyük çoğunluğunu erkeklerin oluşturduğu bir sektörde yöneticilik yapmanın tabi ki zorlukları olduğunu belirten Ekin, "Ancak şirketimizde 50 den fazla kadın çalışanımız var. Çalışma ortamımızda ben dahil kadın iş arkadaşlarımla zorluk yaşadığımızı düşünmüyorum. Kadına, yaptığı işe saygı gösteren bir çalışma ortamına sahibiz. Her markanın kendisine has belirgin artıları var. Tasarım, sağlamlık, teknoloji ve yakıt tüketimi açısından MAN araçlarının bunların hepsini harmanlayarak optümum kaliteyi yakaladığını düşünüyorum. Yatırımlarımız MAN ile devam edecek. Lokman Koçaslan Otomotiv Balıkesir servisi ile zaten çalışıyorduk, İzmir Kemalpaşa’daki yatırımları MAN markasının bölgede sevildiğine işaret. Satış Sonrası Hizmetler bu işin görünmeyen buz dağı, Lokman Koçaslan Otomotiv ile bu süreçleri bu zamana kadar olduğu gibi, gelecekte de en iyi şekilde aşacağımızı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

