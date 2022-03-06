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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa Arjantin ekonomik işbirliği güçleniyor

İHA

Bursa Arjantin ekonomik işbirliği güçleniyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Arjantin Ankara Büyükelçisi Patricia Beatriz Salas ve beraberindeki heyeti ağırladı. Büyükelçi Salas, güçlü ekonomisiyle Bursa’nın Türkiye’nin en önemli üretim kentlerinden birisi olduğunu belirterek, “Bursa ve Arjantin arasındaki ticari ilişkilerin daha da gelişmesini istiyoruz” dedi.
BTSO Ana Hizmet Binası’ndaki ziyarette, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt ile Meclis Divan Katipleri Gülçin Güleç ve Hakan Batmaz, Arjantin Ankara Büyükelçisi Patricia Beatriz Salas’ı ağırladı. Ali Uğur, Arjantinli Büyükelçiye Bursa ekonomisi hakkında bilgiler aktardı. Meclis Başkanı Uğur, Bursa’nın Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirlerinden birisi olduğunu ve BTSO olarak kente vizyon katan projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi. Bursa ile Arjantin arasındaki ticaret hacmi hakkında bilgiler paylaşan Uğur, “Geçtiğimiz yıl korona virüs salgını sebebiyle ekonomilerde yaşanan daralmanın olumsuz etkilerine rağmen ticaretimiz gelişmeye devam etti. Şu anda 82 Bursalı firmamız Arjantin’e ihracat gerçekleştiriyor. Bursa ve Arjantin arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 13 milyon dolar. BTSO olarak firmalarımızın dış ticaretini artırmak konusunda mesafe bakmaksızın dünyanın farklı coğrafyalarında önemli organizasyonlar gerçekleştiriyoruz. Güney Amerika kıtasının önemli ülkelerinden Arjantin arasındaki işbirliğimizin önümüzdeki dönemde gelişmesini hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
Arjantin Ankara Büyükelçisi Patricia Beatriz Salas, güçlü ekonomisiyle Bursa’nın Türkiye’nin en önemli üretim kentlerinden birisi olduğunu söyledi. Türkiye ve Arjantin arasındaki ticaret hacminin artması için önemli organizasyonlara imza attıklarını kaydeden Salas, İstanbul’da Mart ayında düzenlenmesi planlanan B2B organizasyonuna Bursalı firmaların da katılımından memnuniyet duyacaklarını vurguladı. BTSO tarafından Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında Mart 2021’de düzenlenen ‘Arjantin Pazarı ve Yatırım İmkanları’ webinarının oldukça verimli geçtiğini anımsatan Salas, “Bursa’nın güçlü üretim yelpazesi, ihracat potansiyeli ve nitelikli istihdam kapasitesinin farkındayız. Bursa ile Arjantin arasındaki yeni ticaret köprülerinin oluşmasını istiyoruz. Türkiye’nin gıda noktasında önemli bir potansiyeli var. Özellikle dondurulmuş gıdada Bursa önemli bir tecrübeye sahip. Arjantin’de bu noktada bir talep söz konusu. Arjantin ve Bursa arasında dondurulmuş gıdada yeni işbirlikleri yapılabilir. Hedefimiz iki ülke arasındaki ilişkilerin farklı sektörlerde de güçlenmesini sağlamak. Bu potansiyel ve heyecan her iki ülkede var” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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