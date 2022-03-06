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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Spor ve sporcuya 'Yıldırım' destek

İHA

Spor ve sporcuya 'Yıldırım' destek

Yıldırım Belediyesi, ilçenin ‘spor kenti’ kimliğini güçlendirecek çalışmaları bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. Yıldırım’a yeni spor tesisleri kazandırırken mevcut tesislerde de yenileme çalışmaları gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi, bunların yanı sıra ilçedeki amatör spor kulüplerini de destekliyor.
Yıldırım’da sporu ve sporcuyu önceleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçede faaliyet gösteren 50 amatör spor kulübü başkanları ile düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Yıldırım’da sporu ve sporcuyu her daim desteklediklerinin altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İlçemizdeki amatör spor kulüplerimiz, sporun tabana yayılması, gençlerimizin kötü alışkanlıklardan korunması ve spor kültürünün oluşması açısından çok önemli görevleri vardır. Bizler de Yıldırım Belediyesi olarak, amatör spor kulüplerimize elimizden geldiği kadar destek olmaya gayret ediyoruz. Tesis, ulaşım hizmeti, malzeme ve maddi destek, turnuva ve organizasyon düzenlenmesi hususlarında kulüplerimizin yanında oluyoruz. İnşallah spora, sporcuya ve kulüplerimize desteklerimiz bundan sonra da artarak sürecek” dedi.
Yıldırım’da herkesi sporla buluşturmak için çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Tüm vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği spor tesislerini ilçemize kazandırdık ve yenilerini inşa etmeye devam ediyoruz. Bursa’nın en büyüğü olan ‘Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’ni ilçemize kazandırırken, ‘Ulus Kadın Spor Merkezi’ni de Yıldırımlıların hizmetine sunduk. ‘Fidyekızık Spor Tesisi’ni 2 Milyon TL’lik bir yatırımla yeniledik. ‘Dr. Sadık Ahmet Spor Tesisi’mizi yenileyerek, modern bir gençlik ve spor merkezine dönüştürüyoruz. Çalışmaların sürdüğü ‘Mimar Sinan Spor Tesisi’mizi ise donanımlı bir spor kompleksine çeviriyoruz. ‘Sıracevizler Pazar Alanı’na ilave edeceğimiz yeni katta da kadın, çocuk ve gençlerimiz için spor salonları yer alacak. Millet Mahallesi Kapalı Pazar Yeri’nin alt katında yer alacak kadın spor merkezi ve çocuklarımız için karate, tekvando ve jimnastik salonlarını yakın zamanda hizmete açacağız. ‘Akçağlayan Spor Sahası’, ‘Yiğitler Spor Sahası’ ve ‘Beyazıt Halı Sahası’ da yine 2 yıllık süreçte ilçemize kazandırdığımız spor yatırımları arasında yer alıyor. İnşallah yakın zamanda, Samanlı, Bağlaraltı ve İsabey mahallelerimize de birer spor sahası kazandıracağız. Yıldırım’da sporu tabana yayacağız” sözlerini aktardı.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz 7’den 70’e binlerce vatandaşı sporla buluşturduklarının altını çizerek göreve geldiği günden bu yana toplamda 92 bin 700 vatandaşı sporla buluşturduklarını vurguladı. Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi lisanslı sporcularımızın sayısı, 2022 yılı itibariyle 3 bin 310 oldu. Lisanslı sporcularımızın yanı sıra vatandaşlarımızı da sporla buluşturuyoruz. Son 2,5 yılda; yaz ve kış spor okullarında 19 farklı branşta 48 bin 938 çocuğumuza, cimnastik okullarında 11 bin 125 çocuğumuza, kadın spor merkezlerinde 25 bin 170 kadınımıza, sosyal sorumluluk projelerinde 7 bin 169 çocuğumuza, özel gereksinimli 298 çocuğumuza toplamda ise 92 bin 700 vatandaşımıza spor ve eğitim hizmeti verdik. 2022 yılında da 11 tesis 19 farklı branşta eğitimlerimiz tüm hızıyla sürüyor” dedi.

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