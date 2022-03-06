Yıldırımlılar tiyatroda buluştu

Yıldırım Belediyesi, Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlediği tiyatro gösterimi etkinlikleri ile hem çocukların hem de yetişkinlerin yüzünü güldürüyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalar yürüten Yıldırım Belediyesi, ilçe sakinlerini kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor. 7’den 70’e her yaştan Yıldırımlı için yaptığı projelerle adından sıkça söz ettiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, hem çocuklar için hem de yetişkinler için tiyatro gösterimi etkinliği düzenledi. 5 Mart Cumartesi günü Adile Naşit Tiyatrosu’nda ‘İbiş’ oyunu minik sanatseverler için sahne alırken, Barış Manço Kültür Merkezi’nde ‘Dursun İstemez’ tiyatrosu yetişkin sanatseverlerle buluştu.

Yıldırım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘İbiş’ adlı çocuk oyunu yüzlerce miniği ağırladı. Adile Naşit Tiyatrosu’nda tek perde sergilenen oyunda, ana roldeki komik uşak tiplemesinin adı olan İbiş, geleneksel mizah anlayışı ile minikleri kahkahaya boğdu. Yönetmenliğini Ercan Seval’in yaptığı ve ilgiyle izlenen oyun minik seyircilerden büyük alkış topladı.

Öte yandan Yıldırım Belediyesi, Yönetmenliğini Semih Yetimoğlu’nun yaptığı ‘Dursun İstemez’ adlı yetişkin tiyatro oyununu Yıldırımlı sanatseverlerle buluşturdu. Aile hayatının ve aile yapısının değerler üzerinden anlatıldığı 2 perdelik komedi oyunu, vatandaşları hem güldürdü hem de önemli mesajlar verdi. ‘Dursun İstemez’ oyunu sanatseverlerden tam not aldı. Oyunu tiyatrosever vatandaşlarla birlikte keyifle izleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım’da vatandaşlardan gelen taleplere göre etkinlikleri sürdüreceklerini belirtti.

Gerçekleştirdikleri sosyal etkinlikler ile Yıldırım’ın kültür ve sanatta önemli bir merkez haline geldiğini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak, düzenlediğimiz etkinliklerle, 7’den 70’e herkesi ağırlamanın gururunu yaşıyoruz. 2021 yılında 41 konser, 22 anma programı, 88 akademik eğitim, 32 söyleşi gerçekleştirdik. Bunları yaparken çocuklarımızı da unutmadık. Düzenlediğimiz etkinlikler kapsamında 8 bin 23 çocuğumuza ulaşarak, onların keyifli vakit geçirmesini sağladık. 2022 yılında da çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz. Birlikte tebessüm ettiğimiz, gönül gönüle verdiğimiz tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.

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