TOFAŞ-Frutti Extra Bursaspor: 83-90



Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Kerem Baki, Kaan Büyükçil, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

TOFAŞ: Shepherd 15, Yiğit Arslan 19, Simmons 9, Cook 22, Zubcic 5, Cruz, Emre Tanışan 9, Bora Satır, Muhsin Yaşar 4

Frutti Extra Bursaspor: Needham 35, Onuralp Bitim 12, Andrews 12, Hayes 11, Dudzinski 7, Tarık Sezgün, Mithat Can Özalp, Ömer Utku Al 11, Ayberk Olmaz 2

1. PERİYOT: 20-33

DEVRE: 32-53

3. PERİYOT: 60-71ING Basketbol Süper Ligi 22'nci haftasında Frutti Extra Bursaspor, TOFAŞ'ı 90-83 mağlup etti.

ING Basketbol Süper Ligi 22´nci haftasındaki Bursa derbisinde TOFAŞ, Frutti Extra Bursaspor´u konuk etti. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu´nda oynanan karşılaşmaya Kasey Shepherd, Yiğit Arslan, Elgin Cook, Tomislav Zubcic, Jeremy Simmons beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Simmons ile buldu. Yiğit Arslan ve Kasey Shepherd´ın üçlükleri sonrası konuk ekip skoru 11-17´ye getirirken, rakibin sayılarına Jeremy Simmons ve Elgin Cook ile karşılık veren TOFAŞ Basketbol Takımı, 7.30´da durumu 18-23 yaptı. Ancak üst üste bulduğu sayılarla farkı çift hanelere çıkaran Bursaspor, ilk çeyreği 20-33 önde kapattı.

İkinci periyoda Muhsin Yaşar ve Elgin Cook´un basketleriyle başlayarak farkı tek hanelere (24-33) çeken TOFAŞ, Yiğit Arslan´ın serbest atışlarıyla skoru 26-33 yaptı. Konuk ekip, 17´nci dakikada farkı 20 sayıya (28-48) çıkarırken, Mavi Yeşilliler soyunma odasına 32-53 geride girdi.

Üçüncü çeyreğe Elgin Cook, Emre Tanışan ve Kasey Shepherd´ın sayılarıyla hızlı bir başlangıç yapan TOFAŞ Basketbol Takımı, Emre Tanışan ve Yiğit Arslan´ın skor katkısıyla 25.30´da farkı 11´e çekti: 50-61. Emre Tanışan´ın üçlüğü sonrası Elgin Cook´un basketleri farkı tek hanelere (58-66) indirirken, son çeyreğe 60-71 konuk ekibin üstünlüğüyle geçildi.

Dördüncü periyoda da Tomislav Zubcic´in üçlüğüyle başlayan TOFAŞ, 33´üncü dakikada 15 sayıya (63-78) çıkan farkı Elgin Cook, Jeremy Simmons, Yiğit Arslan ve Kasey Shepherd´ın basketleriyle bitime 4 dakika kala 6 sayıya (76-82) kadar indirirken, bu bölümde Pako Cruz ve Yiğit ile kritik üçlüklerden yararlanamayan Mavi Yeşilli takım, bitime 2.41 kala farkın yeniden çift hanlere çıkmasını önleyemedi: 76-86. Kasey Shepherd ve Elgin Cook´un sayıları bitime 36 saniye kala durumu 83-89 yapsa da kalan sürede geri dönüşe imza atamayan TOFAŞ, parkeden 83-90 mağlup ayrıldı.

Frutti Extra Bursaspor karşısında TOFAŞ´ta Elgin Cook 22 sayı; Yiğit Arslan 19 sayı; Kasey Shepherd 15 sayıyla oynarken; kaptan Berk Uğurlu sakatlığı, Tyler Ennis ise yabancı kontenjanı nedeniyle mücadelede forma giymedi.

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligde sıradaki maçını 13 Mart Pazar günü saat 13.00´de deplasmanda Gaziantep Basketbol ile yapacak. Mavi Yeşilliler, Basketbol Şampiyonlar Ligi TOP 16 turu J Grubu 4´üncü haftasında ise 8 Mart Salı günü Darüşşafaka Basketbol´a konuk olacak. Volkswagen Arena´daki mücadele saat 20.00´de başlayacak.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2022-03-06 16:47:05



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