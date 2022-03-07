Bursaspor’da Tamer Tuna ile yollar ayrıldı

Bursaspor Kulübü, Teknik Direktör Tamer Tuna ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Bursaspor Kulübü’nde yine teknik direktör ayrılığı yaşandı. Yeşilbeyazlı kulüp, bu sezonki 4. teknik direktörü Tamer Tuna ile de yollarını ayırdığını gece geç saatlerde kamuoyuna duyurdu. Bursaspor’dan yapılan açıklama şu şekilde: “Kulübümüz Teknik Direktörü Tamer Tuna ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder, önümüzdeki spor yaşantısında başarılar dileriz.”

Bursaspor son olarak deplasmanda Boluspor’la 11 berabere kalmıştı.

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