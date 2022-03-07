Bursa'da yağışlı hava kazaya yol açtı 1 ölü, 6 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da yağışlı hava kazaya yol açtı 1 ölü, 6 yaralı

DHA

Bursa'da yağışlı hava kazaya yol açtı 1 ölü, 6 yaralı


İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA) BURSA'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücü Kadir Yaman'ın (30) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüjü aştıktan sonra karşı yönden gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu otomobilde sıkışan Kadir Yaman hayatını kaybederken diğer otomobilde bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.Kaza, saat 23.00 sıralarında Demirtaş Mahallesi, Demirtaş Yolu Caddesi, çöplük kavşağı mevkiinde meydana geldi. Demirtaş´tan Küçükbalıklı Mahallesi istikametine seyir halinde olan Kadir Yaman idaresindeki 16 LJ 883 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Metrelerce savrulan otomobil orta refüjü aşarak, karşı yönden gelen Nihal Toker yönetimindeki 77 AE 134 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, karşı şeride geçen otomobili sürücüsü Kadir Yaman otomobilde sıkışırken, diğer otomobilde bulunan Nihal Toker ile birlikte oğlu Y.E. Toker (4), Tuğba Kuşçu, Ömer Kuşçu, Şevval Kuşçu, E. Kuşçu (5) yaralandı. 
Kazayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarak, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan Yaman´ı kurtarmak için çalışma başlatırken, polis ekipleri olası başka bir kaza ihtimaline karşı yolu araç trafiğine kapatarak geniş güvenlik önlemi aldı. Otomobilin kapılarını kesen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Çekirge Devlet Hastanesi´ne kaldırılan bir çocuk babası Kadir Yaman burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Tedavi altına alınan 6 yaralının ise sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Olay yeri çalışmalarının tamamlanması ve araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2022-03-07 03:57:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trafik kazasında yaralı çocuğa yardım eli güvenlik görevlisinden.. Ambulans gelene kadar başından ayrılmadı Kontrolden çıkan otomobil karşı yola uçtu: 2'si çocuk 6 yaralı, 1 ölü Düğünden dönen aile trafik kazası yaptı, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Trafik kazasında yaralı çocuğa yardım eli güvenlik görevlisinden. ...
Sollarken 2 araca çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Sollarken 2 araca çarptı: 2 yaralı
Bursaspor’da Tamer Tuna ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Bursaspor’da Tamer Tuna ile yollar ayrıldı
TOFAŞ-Frutti Extra Bursaspor: 83-90
YEREL HABERLER TOFAŞ-Frutti Extra Bursaspor: 83-90
Yıldırımlılar tiyatroda buluştu
YEREL HABERLER Yıldırımlılar tiyatroda buluştu
Liseliler münazarada karşı karşıya geldi
YEREL HABERLER Liseliler münazarada karşı karşıya geldi
Spor ve sporcuya 'Yıldırım' destek
YEREL HABERLER Spor ve sporcuya 'Yıldırım' destek
Dijitalleşmeyle uzakları yakın edecek BAL-GÖÇ Başkan Adayı Hasan Öztürk: “Üyeler arası iletişimi, kurumun üyelerle olan iletişimini dijitale taşıyacağız”
YEREL HABERLER Dijitalleşmeyle uzakları yakın edecek BAL-GÖÇ Başkan ...
Yıldırım’da kentsel dönüşüm hamlesi
YEREL HABERLER Yıldırım’da kentsel dönüşüm hamlesi
Pazar yeri düzenleme çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Pazar yeri düzenleme çalışmaları başladı
Eğitim Bir Sen, eğitim müfettişleri yönetmeliğini yargıya taşıyor
YEREL HABERLER Eğitim Bir Sen, eğitim müfettişleri yönetmeliğini ...
Kalemden kameraya edebiyat-sinema ilişkileri paneli
YEREL HABERLER Kalemden kameraya edebiyat-sinema ilişkileri paneli
Bursa Arjantin ekonomik işbirliği güçleniyor
YEREL HABERLER Bursa Arjantin ekonomik işbirliği güçleniyor
Öğrencilere uygulamalı veterinerlik eğitimi
YEREL HABERLER Öğrencilere uygulamalı veterinerlik eğitimi
Bursa'da kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı
YEREL HABERLER Bursa'da kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil ...
Ufuk Cömez efsane başkanı unutmadı
YEREL HABERLER Ufuk Cömez efsane başkanı unutmadı
Yeni ruhsat alan muhasebeciler buluştu
YEREL HABERLER Yeni ruhsat alan muhasebeciler buluştu
Airbus Türkiye Başkanı Simon Ward GUHEM'de
YEREL HABERLER Airbus Türkiye Başkanı Simon Ward GUHEM'de
Kadın gücünü lojistik sektöründe gösterdi
YEREL HABERLER Kadın gücünü lojistik sektöründe gösterdi
Kromozom boğukluğunu genetik tarama testiyle teşhis etmek mümkün
YEREL HABERLER Kromozom boğukluğunu genetik tarama testiyle teşhis ...
İşçinin talebi olmasa da ihbar süresi kullandırılacak Yargıtay’dan işçilere müjde Talep olmasa da işçiye o izin kullandırılacak
YEREL HABERLER İşçinin talebi olmasa da ihbar süresi ...
Bu markette para geçmiyor Nilüfer’de dar gelirlinin imdadına ‘Dayanışma Market’ yetişiyor
YEREL HABERLER Bu markette para geçmiyor Nilüfer’de dar gelirlinin ...
Bursa’da ’’Çakır’’ uygulaması
YEREL HABERLER Bursa’da ’’Çakır’’ uygulaması
Bursaspor’da görev dağılımı gerçekleşti
YEREL HABERLER Bursaspor’da görev dağılımı gerçekleşti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.