Bursaspor, Tamer Tuna ile yollarını ayırdı



İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)- Deplasmanda karşılaştığı Boluspor ile berabere kalan Bursaspor'da teknik direktör Tamer Tuna ile yollar ayrıldı.

Bursaspor, Spor Toto 1´inci Lig'in 28´inci haftasında 9 kişi kalan Beypiliç Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Bursaspor yönetimi, "Kulübümüz Teknik Direktörü Tamer Tuna ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder, önümüzdeki spor yaşantısında başarılar dileriz" şeklinde açıklama yaptı. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2022-03-07 09:09:43



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