Tarihi eserleri satmak isterken jandarmaya yakalandılar Bursa’da Bizans dönemine ait tarihi eserleri satmaya çalışan şüpheliler yakayı ele verdi

Bursa’da ellerinde bulundurdukları Bizans dönemine ait tarihi eserleri satmaya çalışan şüpheliler jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Osmangazi ve Mudanya ilçelerinde 3 şüphelinin ellerinde bulundurdukları Bizans dönemine ait ve çeşitli tarihi eserleri satmaya çalıştıkları bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarihi eser satmaya çalışan şüphelilerin evlerine operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 48 adet Bizans Dönemine ait adet olduğu değerlendirilen gümüş ve bronz sikke, 12 adet Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen çeşitli ebatlarda takılar, 5 adet Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen ok uçları, 3 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen obje, 3 adet Lonsdalite (Elmas) olduğu değerlendirilen taş ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Ş., A.B ve F.Ö Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri devam ediyor.

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