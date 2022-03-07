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BEBKA'dan 100 milyonluk destek BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak: "Hem paydaşlarımızın hem de diğer katılımcıların payıyla bu 100 milyonu 200-300 milyonluk bir fon olarak faaliyete geçirilmesini hedefliyoruz"

İHA

Her kesime projeler üreterek destek olmaya çalıştıklarını belirten BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak, "Hem paydaşlarımızın hem de diğer katılımcıların payıyla bu 100 milyonu; 200300 milyonluk bir fon olarak faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

BEBKA'dan 100 milyonluk destek BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak: "Hem paydaşlarımızın hem de diğer katılımcıların payıyla bu 100 milyonu 200-300 milyonluk bir fon olarak faaliyete geçirilmesini hedefliyoruz"

Her kesime projeler üreterek destek olmaya çalıştıklarını belirten BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak, "Hem paydaşlarımızın hem de diğer katılımcıların payıyla bu 100 milyonu; 200300 milyonluk bir fon olarak faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.
Bölgesel Girişim Sermayesi Fonu kurulması ile ilgili bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Bursa Eskişehir Bilecik Kalkımma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri M. Zeki Durak, "Bu kapsamdaki hazırlıklarımızda son aşamaya geldik. BEBKA olarak 100 milyonluk bütçe konusunda düşüncemiz var. Fakat bölgedeki hem paydaşlarımızın hem de diğer katılımcıların payıyla 200300 milyonluk bir fonu ilk etapta faaliyete geçirilmesini hedefliyoruz. Hem ulusal, hem de uluslararası fonların bölgemize yatırım yapmasını teşvik edeceğiz. Ayrıca bölgemizdeki gençlerin, fikir ve projelerine yatırım almasını kolaylaştıracağız. Onların sanayici ve yatırımcılarla buluşacağı bir proje üzerine çalışıyoruz. Bu bölgemize de inşallah ilk fon olacak. Bölgemize çok önemli katkılarının olacağını düşünüyoruz. Eğer bir aksilik olmazsa, 2 ay içerisinde bunu açıklamayı planlıyoruz" dedi.
Kırsal kalkınmaya yönelik desteklerinin olduğunu ifade eden Durak, "Üretilen projeler kapsamında, kırsaldaki nüfusun kırsalda kalmasına ve burada nitelikli projeler geliştirmesini destekliyoruz. Birçok ilçemizdeki hayata geçirdiğimiz projeyle, kırsaldaki istihdama da destek oluyoruz. Şehir merkezinde ise gençlerimizin girişimciliklerini arttıracak projeler üzerinde çalışıyoruz. Turizm ile ilgili yaptığımız projelerde de bölgemizin turizmini arttırmayı hedefliyoruz. Her kesime projeler geliştirmeyi çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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