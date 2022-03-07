Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kültür Akademisi’nin şiiredebiyat etkinlikleri kapsamında düzenlediği ve ŞairYazar Şifanur Özçelik Şirin’in konuk olduğu ‘Aşk’ım Bin Hece’ etkinliği, sanatseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Kültür Akademisi Salonu’nda yapılan etkinlikte, ŞairYazar Şifanur Özçelik Şirin’in eserlerini ‘Bursa’nın şiir ve edebiyat alanında tanınmış isimleri’ yorumladı. Sebahat Sürer ve İsmail Yiğit’in moderatörlüğünü yaptığı, yazın dünyasının temsilcilerinin bulunduğu programa, 22. Dönem Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu, Bursa Şiir Defteri şair ve yorumcuları Hatice Türkmen Yurtseven, Sibel Koruk Ayaz ve Güleser Polat katıldı.

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