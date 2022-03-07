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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'lı Eskrimci Avrupa üçüncüsü oldu

İHA

Bursa'lı Eskrimci Avrupa üçüncüsü oldu

Bursa’nın yetiştirip milli takıma gönderdiği Tolga Aslan, eskrimde Avrupa üçüncüsü oldu.
Aslan, Sırbistan’ın Novi Sad şehrinde 39 ülkeden sporcuların katılımıyla düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası'nın altıncı gününde bronz madalyaya ulaşarak önemli bir başarıya imza attı. 26 Şubat'ta başlayan şampiyonada, milli takım sporcularımızdan Alisa İsbir de rakiplerini birer birer eleyerek üçüncülük kürsüsüne çıkmayı başardı. İsbir bu başarısıyla Yıldız Kızlar Flöre’de Türk eskrim tarihinin bu kategorideki en iyi Avrupa derecesini elde ederken, Tolga Aslan da müsabakalar sonunda Avrupa Eskrim Federasyonu Yıldız Kılıç branşında 20212022 Sezonu Klasman 1.’si olarak listenin zirvesine oturdu.
Sırbistan’ın Novi Sad şehrinde 26 Şubat 7 Mart tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada mücadele eden sporcumuz Tolga Aslan, ilk olarak Azeri rakibi Aykhan Khasiyev’in karşısına çıktı. Müsabakayı 1510 kazanan Aslan daha sonra Romen rakibi Dacian Enache’yi de 159 geçmeyi başardı. Çeyrek finalde Ukraynalı rakibi Darji Lukashenko’yu 1514 yenmeyi başaran Tolga Aslan, yarı finale yükseldi. Ancak yarı finalde Fransız rakibi Lucas Guilley’e 1511 kaybeden Tolga Aslan, şampiyonada üçüncü olarak bronz madalyayı Türkiye'ye taşıdı.
Organizasyonda flöre, kılıç ve epe branşlarında, genç ve yıldız yaş kategorilerinde toplam 45 ayyıldızlı eskrimci kürsü mücadelesi veriyor. 39 ülkeden bini aşkın eskrimciye ev sahipliği yapan şampiyonada; ülkemizden yıldızlarda 24, gençlerde ise 21 sporcu hem bireyselde hem de takım müsabakalarında madalya için ter döküyor.
Aldığı bronz madalya ile hem sporcusu olduğu Bursa Barış Övünç Eskrim Akademisi’nde hem de Bursa’da sevinç kaynağı olan Tolga Aslan, daha önce yurt içi ve yurt dışında düzenlenen müsabakalarda da Yıldız Erkekler kategorisinde önemli başarılar elde ederek hem Bursa’nın hem ülkemizin gururu olmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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