Yerel tohumlar bu şenlikte geleceğe taşınacak

Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl 7. kez düzenleyeceği Tohum Takas Şenliği’nde 40’ı aşkın çeşitten oluşan toplam 15 bin paket yerel tohum vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılacak. Şenliğe çevre illerden katılacak belediyeler ve tohum grupları da kendi tohumlarını takas edecek.

Nilüfer Belediyesi’nin ata tohumlarını yaşatmak ve geleceğe aktarmak için yıllardır düzenlediği Tohum Takas Şenliği bu yıl da yerel tohuma gönül verenleri Nilüfer’de buluşturacak. 13 Mart Pazar günü İhsaniye Kapalı Pazar Alanı’nda düzenlenecek 7. Tohum Takas Şenliği’nde 40’ı aşkın tohum çeşidi, vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak. Yaklaşık 15 bin paket yerel tohumun dağıtılması planlanan şenliğe, çevre illerden katılacak tohum grupları ve belediyelerin ilgili birimleri de kendi yerel tohumlarını katılımcılarla paylaşarak takas yapacak.

Şenliğe katılanlar 41 çeşit tohum arasından istedikleri 5 çeşidi seçip alabilecek. İhsaniye Kapalı Pazar Alanı’nda yapılacak şenlik, Nilüfer Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisi ile başlayacak. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in de katılacağı şenlik kapsamında ayrıca, Gökhan ve Enis konseri ile Roman Orkestrası’nın konserine de yer verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.