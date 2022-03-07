'Yaren Leylek ve Adem Amca', 11'inci yılda da buluştu (2)



`YAREN BENİM 4´ÜNCÜ EVLADIM´

Yaren Leylek'in bu sene de gelerek kendisini sevindirdiğini belirten Adem Yılmaz, "Yaren Leylek bu sene de gelerek bizi sevindirdi. Ben de ağlarımı göle attım. Bu sabah balık tutup, onu besledim. Bundan sonra her sabah kayığımda onu beslemeye devam edeceğim. Bu yaz 6 ay beraberiz. Mutlu bir hayat yaşarız inşallah. Yaren´i köy halkı da çok seviyor. Hepsi çok sevindi. Yaren geldiği zaman ben mutluluktan uçuyorum. Onunla bizim çok kuvvetli bir bağımız var. Arkadaşlık, dostluk, sevgi bağımız var. Sabahları ağ atıyorum, çıkan balıklarla onu besliyorum. Karnını doyurunca yuvasına gidiyor. 12 ay sonra yavru yapacak. Bu yaz beraberiz. Yaren benim 4´üncü evladım. 3 çocuğum var, Yaren de 4´üncüsü" dedi.

`YAREN LEYLEK TURİZM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ´

Yaren Leylek´in turizm açısından önemli bir figür olduğunu söyleyen Eskikaraağaç Muhtarı Rıdvan Çetin, "Çok şükür Yaren Leylek geldi. Hem bizim, hem köylülerimizin, hem de Yaren severlerin gözü aydın. Uzun zamandır bekliyorduk. Çok şükür geldi ve ilk o geldi. Her zaman olduğu gibi yine sürpriz yaptı. İlk Yaren Leylek geldi. Bizi de çok mutlu etti. Yaren Leylek köyümüzün turizmi ve tanıtımı açısından çok önemli. Yurtdışından da Yaren´i görmeye gelen misafirlerimiz var" diye konuştu.

YAREN LEYLEK´E YOĞUN İLGİ

Bu arada, Karacabey Belediyesi tarafından Yaren Leylek´in 7/24 izlenebilmesi için kurulan internet sitesinin, yoğunluktan dolayı erişime kapandığı görüldü. (DHA)

Esra TÜRKER-Semih ŞAHİN/KARACABEY (Bursa), (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bursa / Karacabey Esra TÜRKER-Semih ŞAHİN

2022-03-07 12:41:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.