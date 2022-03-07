Bursaspor, Sportif Direktör Deniz Kolgu ile yollarını ayırdı

Bursaspor Kulübü, Sportif Direktör Deniz Kolgu ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

Bursaspor’da Teknik Direktör Tamer Tuna’dan sonra bir ayrılık daha yaşandı. Yeşilbeyazlı kulüp, Sportif Direktör Deniz Kolgu ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şöyle: “Kulübümüz Sportif Direktörü Deniz Kolgu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.”

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