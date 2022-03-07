Savaş bitsin diye 40 koç kesti

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Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan savaşın sona ermesi için Bursalı mobilya firması 40 koç kesti.

Yaklaşık 10 gün önce başlayan UkraynaRusya savaşının olumsuz etkileri tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hissedilmeye başlandı. Mazottan sıvı yağa kadar birçok alanda kendisini hissettiren savaşın etkileri sebebiyle Bursalı mobilya firması 40 kurban kestirdi. Kesilen kurban etleri ise İnegöl’de ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı.

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