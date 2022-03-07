Mudanya Belediyesi'nden ücretsiz İngilizce eğitimi

Mudanya Belediyesi, çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik ücretsiz yabancı dil eğitimine başladı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde, 12 kişilik sınıflarda 9 ay sürecek eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika verilecek.

Mudanya Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve hayat boyu eğitimin önünü açmak için projelerine bir yenisini daha ekledi. Mudanya’da, öğrencilerin eğitimine katkı vermek, yetişkinlerin ise yeni bir dil öğrenmesini sağlamak hedefiyle ücretsiz İngilizce eğitimleri başladı. Eğitimin her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Kendisini bir adım öteye taşımayı hedefleyen çocuklarımız ve gençlerimizin yanı sıra yetişkin bireyler için İngilizce eğitimlerine başladık. 9 ay sürecek eğitimlerimizi başarıyla tamamlayan kursiyerlerimiz sertifikalarını alacak, mesleki ve kişisel hedeflerine ulaşmaları için yeni bir beceri daha kazanmış olacak” ifadelerini kullandı.

İngilizce dil eğitimi, Mudanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde, 12 kişilik sınıflarda 9 ay sürecek. Eğitimler, 1013 yaş, 1417 yaş ve yetişkin yaş grubu için cumartesi ve pazar günleri yapılacak.

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