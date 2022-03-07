Gemlik’te Anadolu ve Kafkas ezgileri

Gemlik Belediyesi Orhan Veli Kültür Etkinlikleri devam ediyor. Programlar kapsamında sahne alan Gemlik Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Anadolu’nun çeşitli yörelerinden sevilen türküleri seslendirdi.

Gemlikli 65 sanatçının yer aldığı koro, konseri izlemeye gelenleri Anadolu’nun farklı diyarlarında gezdirirken sonraki programda sahne alan Samida, Türkçe ve Gürcüce Kafkas ezgileriyle Gemliklilere keyifli bir konser yaşattı. Burçak Tarlası türküsü ile konsere başlayan grup, bir buçuk saatlik program boyunca Kafkas ve kuzey ezgilerini başarıyla seslendirdi. Samida’ya çiçeklerini ise Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, eşiyle birlikte takdim etti.

Orhan Veli Kültür Etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Gemlik Sesini Arıyor” yarışmasına ise başvurular devam ediyor. 2019 yılında gerçekleşen ama pandemi sebebiyle finalini geçtiğimiz yıl yapan yarışmada derece alanlara çeşitli ödüller verilmişti. Bu yıl bir kez daha düzenlenen yarışmaya sesine güvenen Gemlikliler, 14 Mart 2022 tarihine kadar başvuru yapabilecekler.

Gemlik Belediyesi Orhan Veli Sanat Etkinlikleri’nde gelecek programlar şöyle:

"8 Mart 2022 Salı, Küçük Sanat Tiyatro Topluluğu Frida Tiyatro Gösterisi, 18 Mart 2022 Cuma, Gemlik Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Çanakkale Zaferi Konseri, 19 Mart 2022 Cumartesi, Nida Ateş, Aşık Veysel’i Anma Gecesi, 20 Mart 2022 Pazar, Gemlik Eğitimcileri Kültür ve Dayanışma Derneği ile Müzikli Şiir Dinletisi, 25 Mart 2022 Cuma, Gemlik Sesini Arıyor 2, Ses Yarışması Finali."

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