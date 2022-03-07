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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da eski başkan Altepe, korumasını vurduğu suçlamasıyla ifade verdi

DHA

Bursa'da eski başkan Altepe, korumasını vurduğu suçlamasıyla ifade verdi


Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA'da eski Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin, silahını temizlerken eski koruması O.D.'yi kazara topuğundan vurduğu öne sürüldü. O.D. hastanede tedaviye alınırken, suçlamaları kabul etmeyen Altepe hakkında 'taksirle yaralamaya neden olmak' suçundan işlem yapıldı.
Olay, cuma günü Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'nde meydana geldi. Kendisine ait iş yerinde yakın arkadaşları ve dostlarıyla toplantı yaptığı öğrenilen eski Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin, iddiaya göre temizliğini yaptığı tabanca ateş aldı. Silahtan çıkan mermi eski yakın koruması O.D.'nin topuğuna isabet etti. Hastaneye kaldırılan O.D.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olayın ardından Recep Altepe'nin ifadesi alındı. O.D.'nin silahını temizlerken kendisini vurduğunu öne süren Altepe hakkında 'taksirle yaralamaya neden olmak' suçundan işlem başlatıldı. O.D. şikayetçi olmazken, Altepe ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Altepe, Bursa'da 20092017 yılları arasında iki dönem büyükşehir belediye başkanı olarak görev yaptıDHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN
2022-03-07 17:23:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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