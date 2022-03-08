Ahşap evde çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 2 katlı ahşap bina alev alev yandı.

Yangın saat 09.00 sıralarında Orhaniye mahallesi Mesudiye caddesinde bulunan Erol Bora'ya ait 2 katlı ahşap binanın 2. katında henüz belirlemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Yangın mahalline çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken bitişikte bulunan binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf ettiler. Çıkan yangın 1 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.

Yangın sonucu binada hasar oluştu. Mahalle sakinleri meraklı gözlerle söndürme çalışmalarını izlediler.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.