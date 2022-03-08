Tekstil fabrikasından Dünya Kadınlar Günü jesti

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Bursa’nın İznik ilçesinde 200 çalışanı olan bir tekstil fabrikası sahibi kadın çalışanlarına çiçek dağıtarak jest yaptı.

İznik’te 200 çalışanı ile tekstil sektöründe hizmet veren iş adamı Hulisi Koççukuru, kadın çalışanlarına tek tek çiçek dağıtarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Gemlik İşçi Bulma Kurumu Müdürü Ünver Ünver de çalışanlarına çiçek dağıtan tekstil fabrikalarının sahipleri Hulusi Koççukuru ve Mehmet Yıldırımkaya’ya teşekkür etti.

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