‘Ben de varım’ adlı beste yarışması yeniden yapılacak

Bursalı Müzisyenler Ender Koçer ve Tahir Özcan Ersöz tarafından yürütülen proje ile daha önce iki ayrı Dijital Platform üzerinden düzenlenen “Ben de varım 3.Beste Yarışması” başlatıldı. Daha önceki yarışmalarda toplamda 2 binin üzerinde ses sanatçısının yarıştığı Beste Yarışması’nın jüri üyeliklerini ise Metin Özülkü, Orkestra Şefi Murat Kodallı, Sanatçı Emirkan, Müzikonair Genel Yayın Yönetmeni Özcan Beylan gibi Türkiye’nin önde gelen isimleri yapacak.

Daha önce Türkiye’nin ilk Online Beste Yarışmasını organize eden Kreş Yapım, Dijital Platformlarda yayınlanacak olan “Ben de varım 3.Beste Yarışması” başladı. Daha önce pandemi döneminde iki ayrı yarışma düzenleyen ve önemli genç sanatçıları müzik dünyasına kazandıran Kreş Yapım, Online Beste Yarışmasının üçüncüsüne start verdi.

Ben de varım 3.Beste Yarışmasının jüri üyeliklerini ise Türkiye’nin önde gelen isimleri yapacak. Jüride sanatçı Metin Özülkü, Orkestra Şefi Murat Kodallı, Sanatçı Emirkan, Müzikonair Genel Yayın Yönetmeni Özcan Beylan yer alacak.

Daha önce düzenlenen birinci ve ikinci yarışmalarda 2 bine yakın katılımcının yer aldığı Ben de Varım Beste Yarışmasının üçüncüsünde ise Kreş Yapım gelen eserler değerlendirmeye alınacak. Yarışma başvuruları 15 Nisan tarihine kadar devam edecek. Jüri başvuruları 15 Mayıs tarihine kadar değerlendirecek. 15 Mayısta ise dijital platformlar üzerinden canlı final düzenlenecek. Jürinin belirlediği ilk 10 eser ise youtube üzerinden sanatseverlerin beğenisine sunulacak ve böylece yarışmada dereceye girenler belirlenmiş olacak.

Genel Sanat Yönetmeni Tahir Özcan Ersöz, Türkiye’de böyle bir yarışmayı ilk kez gerçekleştirdiklerini belirterek, ilk iki yarışmamız büyük ilgi gördü. Önemli genç isimleri müzik dünyasına kazandırdık. İlk iki yarışmamızda 2 bine yakın genç isim katılım sağladı. 3.yarışmamızın başvurularında şimdiden 100’ün üzerinde başvuru aldık. Başvurularımız 15 Nisana kadar devam edecek dedi.

Klip ve single çalışmaları yapıldı

Genel Yayın Yönetmeni Ender Koçer, "Daha önce yapılan iki yarışmada birinci ve ikinci olan sanatçılarımıza da Kreş Yapım olarak klip ve single çalışmaları yaptık. Kreş Yapım olarak bir çok yapımın içinde yer alıyoruz. Üçüncüsünü düzenlediğimiz bu beste yarışması ile birlikte hedeflerimizi daha da yukarı çekmeyi planlıyoruz" dedi.

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