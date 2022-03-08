Eşinin 21 bıçak darbesiyle öldürdüğü Bircan, 'Ağabey, beni kurtar' diyerek yardım istemiş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eşinin 21 bıçak darbesiyle öldürdüğü Bircan, 'Ağabey, beni kurtar' diyerek yardım istemiş

DHA

Eşinin 21 bıçak darbesiyle öldürdüğü Bircan, 'Ağabey, beni kurtar' diyerek yardım istemiş


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'da eşi Bircan Doğan´ı (29) temizlik görevlisi olarak çalıştığı okulda 21 bıçak darbesiyle öldüren Atalay Doğan´ın (30) yargılandığı davada okulda hizmetli olan Yafes Ç. tanık olarak dinlendi. Olay sırasında Bircan Doğan´ın 'Ağabey, beni kurtar' diyerek bağırıp kaçmaya çalıştığını belirten Yasef Ç., "Kapıyı kapatmaya çalıştık ancak Atalay ayağını koyduğu için kapatamadık. Bu sırada Atalay bıçak salladı. Bircan benim arka tarafımdaydı. Kapıya yüklenmemize rağmen kapatamadık ve Atalay içeri girdi" dedi.
Olay, 17 Haziran'da İnegöl ilçesi, Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Atalay Doğan, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Bircan Doğan'ın temizlik görevlisi olarak çalıştığı Yunus Emre Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ne gitti. Burada çıkan kavgada Atalay Doğan, yanında getirdiği bıçağı Bircan Doğan'a defalarca sapladı, ardından da başörtüsüyle boğdu. Hastaneye kaldırılan 2 çocuk annesi Bircan Doğan, hayatını kaybetti. Bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan Atalay Doğan ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. "Öldürmek için gittim. Kendimi de öldürmediğim için çok pişmanım" diyerek ifade veren Atalay Doğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İnegöl 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Atalay Doğan, 3´üncü kez hakim karşısına çıktı. "Bircan'la uzun bir süredir tartışıyorduk. Ailesel problemlerimiz mevcuttu. Eşimin beni aldattığını düşünüyordum" diyen sanık Doğan, hastane ve savcılıktaki ifadelerinin aksine eşini öldürmek amacıyla okula gitmediğini söyledi.
'KENDİ HAYATIMA SON VERECEKTİM'
Mahkemede olay gününü anlatan Doğan, "Olay günü, eşime zarar vermek istemiyordum. Evde intihar edip, hayatıma son verecektim. Kendisinden helallik istedim. Eşim de bana 'Bundan sonra ne yaparsan yap, umurumda değil' dedi. Bu söz üzerine kendimden geçtim ve okula gittim. Sonrasını hatırlamıyorum. Eşimi öldürmek istemiyordum. Söylediğim gibi kendi hayatıma son verecektim. Olayın ayrıntılarını hatırlayamıyorum. Hastaneye götürüldüğümde polisler, eşimi öldürdüğümü söylediler. 5 yıldır psikolojik tedavi görüyorum. Hastanede nasıl anlatıldıysa; ben de bu şekilde beyanda bulundum. Şu an itibarıyla olayı hatırlamıyorum. Ancak olayın hemen akabinde vermiş olduğum beyanlarım da doğru olabilir. Bircan'a vurmuş olduğum bıçak darbesi kadar kendimi de yaraladım. Sonrasında da camdan aşağı atlamak istedim ancak gelen polis memurları buna engel oldular. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.
OKUL HİZMETLİSİ TANIK OLARAK DİNLENDİ
Mahkemede okulda hizmetli olarak görev yapan görgü tanığı Yafes Ç.'nin de ifadesine başvurdu. Yafes Ç. ifadesinde, "Olay günü, öğle yemeğinden sonra okula geldim. Bircan ve Hülya hizmetli odasında oturuyorlardı. Ben de namaz kılmak için odadan çıktım. Bu sırada Atalay'ı gördüm. Atalay'ı gördüğümde elinde bıçak yoktu. Bircan'a 'Misafirin var' dedim. Bircan da kapının dışına çıktı, Atalay ile görüşmeye başladı. Bir dakika sonra 'Ağabey, beni kurtar' diyerek içeri tarafa koştu. Ben de bu sırada odanın iç tarafındaydım. Kapıyı kapatmaya çalıştık ancak Atalay ayağını koyduğu için kapatamadık. Bu sırada Atalay bıçak salladı. Bircan benim arka tarafımdaydı. Kapıya yüklenmemize rağmen kapatamadık ve Atalay içeri girdi. Bu sırada Bircan'ı bıçakladı. Engel olmaya çalışırken aramızda boğuşma yaşandı, beni kapının dışarısına bıraktı. Olaya müdahale edemeyince, etraftan yardım istedim. Sonrasını hatırlayamıyorum. Polisler geldiğinde de beyanda bulundum" diye konuştu.
Öldürülen Bircan Doğan'ın annesi Emine ve babası İlhan Günay ile ablası Gülcan Taşkaya sanıktan şikayetçi olurken, mahkeme sanık Doğan'ın İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda akıl sağlığının tespiti için 3 hafta gözlem altına alınmasına karar verdi.
'BİR DAHA DÜNYA YÜZÜ GÖRMESİN'
Duruşmanın ardından konuşan Emine Günay, "Kendimin öleceğimi bekliyordum da böyle bir şey olacağını hiç beklemiyordum. İki yavrumu öksüz koydu. Ağır ceza almasını istiyorum. Girdiği delikten çıkamasın. İnşallah, ömür boyu orada kalsın. Adalet istiyorum. '10 yıl sonra çıkacağım, gelip çocuklarıma bakacağım' diyormuş. Her insan öldüren, 10 yıl yatıp çıkacaksa herkes insan mı öldürsün? Ağırlaştırılmış müebbet cezası ile cezalandırılmasını istiyorum. Bir daha dünya yüzü görmesin. Benim yavrum toprağın altına girdi, o da ömrünü orada geçirsin" ifadelerini kullandı.
'BU CİNAYET KIZ MESLEK LİSESİNDE İŞLENDİ'
Bircan Doğan'ın babası İlhan Günay da, "Ne gerekiyorsa yapılsın. Kimsenin kimseyi öldürmeye hakkı yoktur. Benim kızım toprağın altına girdi. İnşallah o da girdiği yerden çıkmaz. Çoluğuna çocuğuna bakmak isteyen adam, çocuklarının annesini gelip de katletmez" dedi.
Cinayetten 1 gün önce kardeşi ve eşi ile görüştüklerini ve aralarında bir sorun olmadığını söyleyen Gülcan Taşkaya ise, "Türkiye'de geçtiğimiz yıl 300 kadın cinayeti işlendi. Kardeşim de bunlardan biri. Adalet istiyoruz. Bu cinayetin işlendiği ortam kız meslek lisesi. Bir kız meslek lisesinde kadın cinayeti oluyor ve eşi tarafından vahşice katlediliyor. Adalet bekliyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-03-08 14:19:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kadın öğretmenlere sürpriz
YEREL HABERLER Kadın öğretmenlere sürpriz
Annesi Rus, babası Ukraynalı sanatçının savaş tepkisi Ünlü piyanist, Fetih Müzesi’nden dünyaya seslendi
YEREL HABERLER Annesi Rus, babası Ukraynalı sanatçının savaş ...
Karacabey, kadınlarla birlikte çok daha güçlü
YEREL HABERLER Karacabey, kadınlarla birlikte çok daha güçlü
Bursaspor, Timsah Park’ın zemini ile ilgili çalışma başlattı
YEREL HABERLER Bursaspor, Timsah Park’ın zemini ile ilgili çalışma ...
Okulda katledilen kadının ailesi: “Adalet istiyoruz”
YEREL HABERLER Okulda katledilen kadının ailesi: “Adalet istiyoruz”
Üniversite-sanayi işbirliğine yeni halka
YEREL HABERLER Üniversite-sanayi işbirliğine yeni halka
AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Emel Gözükara Durmaz: "Kadın-erkek omuz omuza büyük Türkiye’yi inşa edeceğiz"
YEREL HABERLER AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Emel Gözükara ...
Tatamide ‘Osmangazi’ fırtınası esti
YEREL HABERLER Tatamide ‘Osmangazi’ fırtınası esti
Gürsu’da fırsatçılığa denetim engeli
YEREL HABERLER Gürsu’da fırsatçılığa denetim engeli
TECO Karacabey Belediyespor'da birlik zamanı
YEREL HABERLER TECO Karacabey Belediyespor'da birlik zamanı
‘Ben de varım’ adlı beste yarışması yeniden yapılacak
YEREL HABERLER ‘Ben de varım’ adlı beste yarışması yeniden yapılacak
Tekstil fabrikasından Dünya Kadınlar Günü jesti
YEREL HABERLER Tekstil fabrikasından Dünya Kadınlar Günü jesti
Darbenin şifrelerini çözen listeyle yakalanan 15 Temmuz'un en kritik isminin davası bozuldu
YEREL HABERLER Darbenin şifrelerini çözen listeyle yakalanan 15 ...
Albay Yurdakul Akkuş'a verilen ceza, SEGBİS gerekçesiyle bozuldu
YEREL HABERLER Albay Yurdakul Akkuş'a verilen ceza, SEGBİS ...
Yeşim Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur: "En yavaş ilerleme toplumsal cinsiyet eşitliği"
YEREL HABERLER Yeşim Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur: "En ...
Bursa'da metruk bina yangını; tehlikeye rağmen toplanıp izlediler
YEREL HABERLER Bursa'da metruk bina yangını; tehlikeye rağmen ...
Etkili iletişim ve motivasyon eğitimi
YEREL HABERLER Etkili iletişim ve motivasyon eğitimi
Ahşap evde çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü
YEREL HABERLER Ahşap evde çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa ...
Şifalı sülük avcısı buz gibi suyun içinde saatlerce sülük arıyor Geçimlerini göllerde sülük avlayarak sağlıyorlar Saatlerce uğraşıyor günde 20 sülük yakalıyor
YEREL HABERLER Şifalı sülük avcısı buz gibi suyun içinde saatlerce ...
(Özel) Bursa’nın kadın otobüs şoförü erkeklere taş çıkartıyor
YEREL HABERLER (Özel) Bursa’nın kadın otobüs şoförü erkeklere taş ...
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden dolandırıcılık ...
Bursa'da depo alev alev yandı
YEREL HABERLER Bursa'da depo alev alev yandı
Mustafa Er: "Herkesin Bursaspor’u sahiplenmesi gerekiyor"
YEREL HABERLER Mustafa Er: "Herkesin Bursaspor’u sahiplenmesi ...
Bursa'da eski başkan Altepe, korumasını vurduğu suçlamasıyla ifade verdi
YEREL HABERLER Bursa'da eski başkan Altepe, korumasını vurduğu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.