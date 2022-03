Sağlık çalışanları 14 Mart’ta Cumhurbaşkanından müjde bekliyor

Sağlık Sen Bursa Şubesi İl Divan Toplantısı’nda konuşan Memur Sen Bursa İl Temsilcisi Sağlık Sen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül, 14 Mart Tıp Bayramı’nda sağlık çalışanlarının müjde beklediğinin altını çizerek, “Hem Sağlık Bakanlığı’ndan hem de Cumhurbaşkanından beklentimiz herkesin derdine derman olacak düzenlemelerin yapılmasıdır. Talep ettiğimiz konu çok net. Her ayın 15’inde sağlık çalışanlarının hak ettiği ücretin ödenmesidir.” ifadelerini kullandı.

Sağlık Sen Bursa Şubesi İl Divan Toplantısı, İnegöl Oylat’ta gerçekleşti. İl Divan Toplantısına, Sağlık Sen Genel Başkan Vekili Durali Baki, Memur Sen Bursa İl Temsilcisi Sağlık Sen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül, Memur Sen Konfederasyonuna bağlı sendikaların şube başkanları, Sağlık ve Sosyal Hizmet Kurumlarının yöneticileri, Sağlık Sen’in ilçe ve işyeri temsilcileri, komisyon başkanları ve üyeleri katıldı.

“22’yi aşkın kazanım elde ettik"

Sağlık Sen Genel Başkan Vekili Durali Baki 6. Dönem Toplu Sözleşme kazanımları hakkında bilgiler verdi. Baki, “Toplu sözleşme masasında 22’yi aşkın kazanım elde ettik. Bunların en önemlisi 3600 ek gösterge, 4B statüsünde çalışan arkadaşlarımızın kadroya geçirilmesi, toplu sözleşme aidatı, 112’de çalışan şoför arkadaşlarımıza sürücü tazminatı gibi 22’yi aşkın önemli kazanım elde ettik. Bizim işimiz sendikacılık. Bizim işimiz gücümüz sendikacılık dışında hiçbir şey değildir. Sağlık Sen ve Memur Sen’in kazanımların adresi olduğunu bir kez daha kanıtladık.” ifadelerini kullandı.

“Bursa şubesini farklı kılan şey budur"

Sağlık Sen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül, “Memur Sen ve Sağlık Sen olarak öncelikli ilkelerimiz olmalı. Her zaman doğrunun yanında yer almak zorundayız. Yanlışı yapan kim olursa olsun, yanlışın yanında yer alamayız. Bursa Şubesini farklı kılan şey de budur. Bugüne kadar verdiğiniz destekler, birlik ve beraberliğimize gösterdiğiniz sadakat, ve her şey için teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun.” ifadelerine yer verdi.

“Tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının temsilcisiyiz"

Başkan Yünkül, sosyal medyada son günlerde hekim sendikası ismi ile kurulan sendikaların ‘Hekimleri biz temsil ediyoruz’ şeklinde söylemlerini görüyoruz. Biz Sağlık Sen olarak bu sendikalardan farklıyız. Biz Sağlık Bakanlığında görev yapan tüm personelin temsilcisiyiz. Bu sendikaların bir meslek gurubunun temsilcisi olduğuna yönelik ifadelerini ciddiye almıyoruz. Hekimlere yönelik yaptığımız açıklamaları "hekimleri biz temsil ediyoruz" diyen arkadaşlara diyoruz ki "Bursa’da hali hazırda yüzlerce doktor üyemiz var. Bir tane doktor üyemiz bile olsa, biz o üyemizin hakkını savunmak için elimizden gelen mücadeleyi veririz ve size de soracak değiliz.” dedi.

"14 Mart Tıp Bayramında müjde bekleniyor"

14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle Sağlık Bakanlığı’ndan beklenen müjdeye ilişkin konuşan Yünkül, “Sadece bir meslek grubunu kapsayacak düzenleme sağlık çalışanlarının motivasyonunu ve iş barışını bozar. Hem Sağlık Bakanlığı’ndan hem de Cumhurbaşkanından beklentimiz herkesin derdine derman olacak düzenlemelerin yapılmasıdır.”

"Hak ettiğimiz ücret her ayın 15’inde maaş olarak ödenmelidir"

Sağlık Sen’in beklenti ve taleplerine değinen Yünkül, “Sağlık Sen olarak hükümetten talep ettiğimiz konu çok net. Her ayın 15’inde hastanenin gelirine bağlı olmaksızın, hekimlerin kazandığı ücrete bağlı olmaksızın, Sağlık Bakanlığı’nın bütçesine bağlı olmaksızın, sağlık çalışanlarının hak ettiği ücretin her ayın 15’inde maaş olarak ödenmesidir. Eğer bu sağlanırsa, sağlık çalışanları daha huzurlu olacaktır.” ifadelerine yer verdi.

Divan Kurulu Toplantısı konuşmaların ardından soru cevap şeklinde devam etti. Toplantı sonunda Sağlık Sen’in ilçe ve işyeri temsilcileri yeni üyelere ilişkin kayıt bilgilerini Başkan Yünkül’e teslim etti. Yünkül, üye sayısında yaşanan artışa dikkat çekerek Sağlık Sen Bursa Şubesi’nin tüm temsilcilerine teşekkür etti.

