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Annesi Rus, babası Ukraynalı olan piyanist Ajelika Akbar: Savaş artık son bulsun

DHA

Annesi Rus, babası Ukraynalı olan piyanist Ajelika Akbar: Savaş artık son bulsun


Cansel ORUÇ/BURSA, (DHA)PİYANİST ve besteci Anjelika Akbar, Bursa´da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında konser verdi. Annesinin Rus, babasının Ukraynalı, kendisinin ise Türkiye vatandaşı olduğunu belirten Akbar, 13 gündür devam eden savaşın son bulmasını istedi.
Osmangazi Belediyesi´nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi´nde düzenlediği etkinlikte sahneye çıkan Anjelika Akbar, her yıl kutlanan kadınlar gününün aynı zamanda bahar ve zarafet günü olduğunu söyledi. Konserine başlamadan önce kısa bir konuşma yapan Akbar, RusyaUkrayna savaşının son bulmasını istedi. Akbar, "Öncelikle böyle özel ve anlamlı bir günde sizlerle bir arada olduğum için çok mutluyum. Ancak, konser öncesinde dünyanın son zamanlarda yaşadığı durumla ilgili düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Babam Ukrayna, annem Rusya doğumlu. Ben ise Kazakistan doğumluyum. Hepimiz güneş sistemi üzerindeki dünya gezegeni doğumluyuz. Kan rengimiz aynı. Aynı havayı soluyoruz. Artık bilinçsizlik zindanından çıkıp hepimizin bu gezegenin ailesi olduğumuzu idrak etme zamanı geldi. Acilen" dedi.
`KENDİNE YAPILMASINI İSTEMEDİĞİN ŞEYİ BAŞKASINA YAPMA´
Rusya-Ukrayna savaşında her iki ülkenin de ferdi olarak büyük bir üzüntü yaşadığını anlatan Akbar, insanların, dünyada yaşayan tek aile olduğunu hatırladığında, hiçbir problemin kalmayacağını söyledi. Akbar, "Çünkü bu evrende geçerli olan en önemli kural, kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma. Hepimiz bu kurala göre yaşarsak, işte o zaman bu dünya cennete dönüşür. Manevi büyüklerimiz de derki, `Cennet cennet diye arama, bulunduğun yeri cennete dönüştür. İnşallah hep öyle olur" diye konuştu.
Anjelika Akbar, uzun bir aradan sonra yeniden Bursa´da konser vermekten çok mutlu olduğunu belirtti.
Müzikseverlerin büyük ilgi gösterdiği programda, Esin Taşkın, Gizem Anafarta ve Ezgi Kaya´dan oluşan E.G.E trionun konserinin ardından sahneye çıkan Anjelika Akbar, konserine Türkiye´ye geldiği ilk yıllarda yaptığı `Aşk´ isimli besteyle başladı. Kendi besteleri dışında Aşık Veysel´in `Uzun İnce Bir Yoldayım´, Pir Sultan Abdal´ın `Haydar Haydar´, İstanbul türküsü olan `Katibim´ gibi eserlerin yanı sıra Bach, Mangore, Tariverdiyev, Schnittke gibi isimlerin eserlerini de çalan Akbar, yaklaşık 2 saat kaldığı sahneden hayranlarının büyük alkışları ile ayrıldı.
Konser sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşat Hasanoğlu ve Kültür İşleri Müdürü Gülşah Cebelli Öncel, Anjelika Akbar´a çiçek takdim etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Osmangazi Cansel ORUÇ
2022-03-08 16:22:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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