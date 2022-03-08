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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Daha yeşil bir çevre için fidan diktiler

İHA

Daha yeşil bir çevre için fidan diktiler

İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ve Nilüfer Belediyesi iş birliğiyle 23 Nisan Mahallesi’ndeki alana, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ anısına fidan dikildi.
Nilüfer Belediyesi, ağaçlandırılmış alanlarına yenilerini eklemeye devam ediyor.
Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, rutin çalışmalarının yanı sıra ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları ve özel firmalarla iş birliği yaparak, kentte yeni yeşil alanlar oluşturuyor. Son olarak Nilüfer Belediyesi ve İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi iş birliğiyle, 23 Nisan Mahallesi Devrim Sokak’taki alana akçaağaç ve çınar türlerinden fidanlar dikildi. Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından oluşturulan alana dikilen fidanlar, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ anısına topraklar buluştu. Etkinliğe katılan Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Remzi Çınar ve İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri kendi elleriyle fidanları dikerken, kadınlar için anlamlı günde gelecek adına önemli bir iz bırakıldığını söylediler.

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