Osmangazi’de Kadınlar Günü’ne özel etkinlik

Osmangazi Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Ördekli Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa; Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Halil Döner’in yanı sıra Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Sevcan Yaman, OSMEK bünyesinde yer alan eğitmen ve kursiyerler ile belediyenin kadın personelleri katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Halil Döner, belediye olarak kadınlara yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Bizler, kadınlarımızın sosyal, kültürel ve ekonomik hayatta ön plana çıkmalarını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Onların meslek sahibi olmaları adına OSMEK çatısı altında çeşitli kurslar düzenliyoruz. Kursiyerlerimiz orada hem meslek öğreniyor, hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor. Ülkemizin aydınlık geleceği için, kadınlarımızın üretime ve yönetime aktif bir şekilde katılan bireyler olmalarını sağlayacağız” dedi. Döner, “Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır sözüne yürekten inanıyorum. Çünkü, kadınlar dokundukları her şeye anlam katar. Böylesine önemli bir günde kadına şiddetin son bulmasını temenni ediyorum. Başta annem ve eşim olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

“Kadın isterse herşeyi başarır”

Konuşmaların ardından Yiğitali Köyü Üreten Kadınlar Derneği Kurucusu Sema Civan ile Doğancı Kadınlar Köy Sofrası Dernek Başkanı Fatma Şanlı da, katılımcılara başarıya giden hayat hikayelerini anlattı. Bu yolda en büyük desteği Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’dan aldıklarını söyleyen kadın girişimciler, belediyenin her türlü imkanlarından faydalandıklarını vurguladı.

OSMEK kursiyerlerini cesaretlendiren söyleşi sonunda Osmangazi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Sevcan Yaman, bir kadının isterse her şeyi başarabileceğini söyleyerek, üreten kadınlar adına Civan ile Şanlı’ya teşekkür hediyesi takdim etti. Aynı zamanda OSMEK El Sanatları Eğitmeni Tuğba Arda, kadınlar için ürettikleri organik sabunların yapımını anlatarak, katılımcılara hediye etti.

