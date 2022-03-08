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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Macaristan’da ‘Bursa’ rüzgârı

İHA

Macaristan’da ‘Bursa’ rüzgârı

2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Travel Exhibition’da tanıtıldı.
BUDAPEŞTE 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa, başta Avrupa olmak üzere dünyanın dört bir yanında tüm değerleriyle tanıtılıyor. 36 Mart 2022 tarihleri arasında Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen ve HUNGEXPO’da gerçekleştirilen Budapeşte Turizm Fuarı, Bursa’nın tanıtımına sahne oldu. Fuara; Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Türk Devletleri Teşkilatı Macaristan Ofisi İcra Direktörü Büyükelçi Dr. Jnos Hvri, Türk Devletleri Teşkilatı’na üye ülkelerinin büyükelçileri ve temsilcilerinin yanı sıra Bursa 2022 Türk Dünyası Koordinatörü, Bursa Kültür A.Ş. Genel Müdürü Fetullah Bingül ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüseyin Buran katıldı.
Budapeşte’de Bursa özel oturumu
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Péter Szijjrt’un açılış konuşmasını yaptığı ve Mısır heyetinin onur konuğu olarak ağırlandığı fuarda, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa için özel oturum düzenlendi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Uluşehir Turizm Koordinatörü Anıl Bayık’ın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’nın turizm değerlerine yönelik sunum yaptığı fuarda, Türk Devletleri Teşkilatı için özel hazırlanan alanda teşkilata üye ülkelerin tanıtımları yapıldı. Fuar süresince Macar seyahat severlere Türk dünyasının tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri anlatıldı. Bursa heyeti ayrıca, fuar alanında Macar turizm profesyonelleri ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi; iki ülke arasındaki turizm fırsatları değerlendirildi.
Bursa hayranı Mısırlı bakan
35 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayan etkinlikte; 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa Koordinatörü Fetullah Bingül, fuarın onur konuğu Mısır Arap Cumhuriyeti Turizm İşlerinden Sorumlu Turizm ve Eski Eserler Bakan Yardımcısı Ghada Samir Shalaby’a ‘Bursa’nın 100 Güzeli’ kitabını takdim etti. Bursa’yı bildiğini ve burada yaşayanların çok şanslı olduğunu belirten Mısırlı Bakan Yardımcısı Shalaby, Bursa hayranı olduğunu söyledi.
Fuar açılışının ardından Bursa heyeti, 2023 Avrupa Kültür Başkenti unvanını alan Veszprém şehrinin Belediye Başkanvekili Markovits Alz ve belediye yetkilileri ile de bir araya geldi. Görüşmede, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa ile Avrupa kültür başkentlerinin karşılıklı etkinlikler planlaması ve işbirliğinin geliştirilmesi konusunda karşılıklı niyet beyan edildi.
Büyük Turan Kurultayı Ağustos’ta
Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Travel Exhibition’a ve gerçekleştirdikleri temaslara ilişkin bilgi veren 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa Koordinatörü Fetullah Bingül, fuarın ikinci gününde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Yunus Emre Enstitüsü Macaristan ofisini ziyaret ettiklerini söyledi. Bingül, ziyaret sırasında Yunus Emre Enstitüsü Budapeşte Macaristan Müdürü Mustafa Aydoğdu’ya da ‘Bursa’nın 100 Güzeli’ kitabını hediye etti. Türk Devletleri Teşkilatı’nın daveti ile 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa olarak Macaristan’da hayli verimli program gerçekleştirdiklerini ifade eden Bingül, fuarın 3. gününde Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında Macar Turan Vakfı Başkanı Andrs Br ile bir araya geldiklerini, 1216 Ağustos 2022 tarihleri arasında Macaristan’ın Bugaç bölgesinde gerçekleştirilecek Büyük Turan Kurultayı’na ilişkin hazırlıklara başlandığını kaydetti. Bingül, “2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’yı tanıtmak için Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Travel Exhibition’a katıldık. Harika bir 3 gün geçirdik. Bunun için öncellikle TÜRKSOY’a, Türk Devletleri Teşkilatı’na ve Macaristan Dışişleri Bakanlığı’na çok teşekkür ederim. Hem şehrimizi tanıttık hem Türk dünyasını anlattık hem de Macaristanlı vatandaşları şehrimize davet ettik. Aynı zamanda burada tüm halkların kardeşliğini pekiştirmiş olduk. Bizim için çok verimli etkinlikti” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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