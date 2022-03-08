Nilüfer'de su kesintisi

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Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, "Çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi, Üçevler Mahallesi İzmiryolu Caddesi, Tanay Caddesi ve Ahıska(Dumlupınar) Caddesi arasında kalan bölge ile civarında 09.03.2022 tarihinde 10:0018:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır" denildi.

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