Mudanya’da kadınlar eşit ve özgür bir dünya için dayanışmayı yeşertti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mudanya’da kadınlar eşit ve özgür bir dünya için dayanışmayı yeşertti

İHA

Mudanya’da kadınlar eşit ve özgür bir dünya için dayanışmayı yeşertti

Mudanya Belediyesi’nin Mudanya Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlediği 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği sonuç bildirisinin okunmasıyla sona erdi. Kadınlar, Mütareke Meydanı’nda Mudanya Bandosu’nun şarkılarıyla eşit ve özgür bir dünya için dayanışmayı yeşertti. Kadın akademisyenler, siyasetçi, gazeteci, yazar ve şairler bir araya gelerek yerel yönetimlerin ve siyasi organizasyonların kadın haklarına ilişkin göz önünde bulundurması gereken konuları, kadın temsiliyetini, kadınların yaşadığı sorunları üç gün boyunca süren ekinlikte masaya yatırdı. Etkinlikler kapsamında Bursa Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Avukat Müjde Kaya ile Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Aybüke Çakırel Şenzek İstanbul Sözleşmesi'ni konuştu, kadınların haklarına dair bilgiler verdi. Gazeteci Yazarlar Mine Söğüt, Ayşen Şahin ve Ebru Pektaş ise kültür sanat dünyasında kadının yerini anlattı. CHP Bursa İl Kadın Kolları ile Mudanya, Nilüfer, Osmangazi ilçe kadın kolları üyelerinin sahneye taşıdığı “Kadının Sesi” isimli oyunu sahneledi. Gazeteciler Banu Demirağ, Kübra Ulutaş, Hazal Ocak ve Tuğba Özer “Medyada Kadın ve Eşitlikçi Dil” üzerine deneyimlerini paylaştı. Söyleşinin ardından Filmmor Kadın Kooperatifi’nin belgeseli İsyanı Nisvan’ın gösterime sunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nilüfer'de su kesintisi
YEREL HABERLER Nilüfer'de su kesintisi
Kadınlar, günlerini üreterek kutladı
YEREL HABERLER Kadınlar, günlerini üreterek kutladı
Bursa'da zabıtadan ‘yağ’ denetimi
YEREL HABERLER Bursa'da zabıtadan ‘yağ’ denetimi
Dört günde 7 bin burs başvurusu
YEREL HABERLER Dört günde 7 bin burs başvurusu
Macaristan’da ‘Bursa’ rüzgârı
YEREL HABERLER Macaristan’da ‘Bursa’ rüzgârı
Yıldırım’da kadının adı var
YEREL HABERLER Yıldırım’da kadının adı var
Annesi Rus, babası Ukraynalı olan piyanist Anjelika Akbar: Savaş artık son bulsun (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Annesi Rus, babası Ukraynalı olan piyanist Anjelika ...
Osmangazi’de Kadınlar Günü’ne özel etkinlik
YEREL HABERLER Osmangazi’de Kadınlar Günü’ne özel etkinlik
Daha yeşil bir çevre için fidan diktiler
YEREL HABERLER Daha yeşil bir çevre için fidan diktiler
Osmangazi’de kadınlar baş tacı
YEREL HABERLER Osmangazi’de kadınlar baş tacı
Yıldırım’da ‘Türk Dünyası Kırgız Kültür Gecesi’ yapıldı
YEREL HABERLER Yıldırım’da ‘Türk Dünyası Kırgız Kültür Gecesi’ ...
Kadınlar “Asla pes etme” dedi
YEREL HABERLER Kadınlar “Asla pes etme” dedi
Annesi Rus, babası Ukraynalı olan piyanist Ajelika Akbar: Savaş artık son bulsun
YEREL HABERLER Annesi Rus, babası Ukraynalı olan piyanist Ajelika ...
Sağlık çalışanları 14 Mart’ta Cumhurbaşkanından müjde bekliyor
YEREL HABERLER Sağlık çalışanları 14 Mart’ta Cumhurbaşkanından müjde ...
Enerji sektöründe kadın istihdamı en güçlü şirkete iki ödül birden Kadın dostu şirket “Limak Enerji” Kadınlara yönelik projeler ödül kazandırdı
YEREL HABERLER Enerji sektöründe kadın istihdamı en güçlü şirkete ...
Eşinin 21 bıçak darbesiyle öldürdüğü Bircan, 'Ağabey, beni kurtar' diyerek yardım istemiş
YEREL HABERLER Eşinin 21 bıçak darbesiyle öldürdüğü Bircan, 'Ağabey, ...
Kaymakam ve Belediye Başkanı marketleri denetledi, 3 markete ceza yazıldı
YEREL HABERLER Kaymakam ve Belediye Başkanı marketleri denetledi, 3 ...
Kadın öğretmenlere sürpriz
YEREL HABERLER Kadın öğretmenlere sürpriz
Annesi Rus, babası Ukraynalı sanatçının savaş tepkisi Ünlü piyanist, Fetih Müzesi’nden dünyaya seslendi
YEREL HABERLER Annesi Rus, babası Ukraynalı sanatçının savaş ...
Karacabey, kadınlarla birlikte çok daha güçlü
YEREL HABERLER Karacabey, kadınlarla birlikte çok daha güçlü
Bursaspor, Timsah Park’ın zemini ile ilgili çalışma başlattı
YEREL HABERLER Bursaspor, Timsah Park’ın zemini ile ilgili çalışma ...
Okulda katledilen kadının ailesi: “Adalet istiyoruz”
YEREL HABERLER Okulda katledilen kadının ailesi: “Adalet istiyoruz”
Üniversite-sanayi işbirliğine yeni halka
YEREL HABERLER Üniversite-sanayi işbirliğine yeni halka
AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Emel Gözükara Durmaz: "Kadın-erkek omuz omuza büyük Türkiye’yi inşa edeceğiz"
YEREL HABERLER AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Emel Gözükara ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.