Selçuk Bayraktar: "Bayraktar, son dönemlerde yoğun şekilde basında yer alıyor" "Geleceğin muhaberesine insansız savaş uçağı TB3, Türkiye’nin de sahip olduğu kısa pistli gemilere inip kalkması suretiyle muhaberede devrim yapacaktır" Türkiye’nin yerli silahları dünyanın gündeminde

Baykar Teknoloji Lideri ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileriyle buluştu. Geçmişten günümüze öğrencilerle insansız hava araçlarının yolcuğunu anlatan Bayraktar, öğrencilere tavsiyelerde de bulundu. Türkiye’nin insansız hava aracının öyküsünü anlatan Bayraktar, Türkiye’de insansız hava aracının ismi Heron’du. Dünyada şu an devlet liderleri insansız hava aracı yerine ‘Şurada Bayraktar uçuyor’ diyorlar. Ülke ismi vermeyeceğim. İnsansız hava aracı demiyorlar, ‘Bayraktar’ diyorlar” dedi.



“Pandemide solunum cihazı olmayan ülkelere Türkiye hediye etti”

Pandemi sürecinde tüm dünya ülkelerini solonum cihazı ile ilgili yaşadıkları krizi ve Türkiye’nin neler yaptığını da paylaşan Bayraktar, “Böyle bir manzarayı gördük. Batı bizden solunum cihazı açısından 30 yıl ilerdedir, fabrikalarını seferber etse çok hızlı şekilde bunları üretir. Çok teknolojik bir aletten söz etmiyoruz. Bir türlü yapılamadı. Devlet başkanları çağrıda bulundu, Amerikan Devlet Başkanı çıktı, ‘hemen yapılacak’ dedi. Sonra hiçbiri yapmadı, baktılar maliyet yüksek hepsi gidip Çin’den aldı. Türkiye’de ne oldu? Türkiye ‘bizde acaba böyle bir problem olur mu’ düşüncesi ile seferberliğe katkıda bulunalım istedik. Türkiye’nin sağlık sistemi gelişmiş, dünyaya göre çok sosyal ve alt yapısı çok iyi. Kişi başına düşen yoğun bakım ünitelerinin sayısı çok yüksek. Bizde solunum cihazı bağışlayalım dedik. 3 kişilik ekip vardı ve bunlar yıllardır çalışmışlar belli noktaya gelmişlerdi. Mühendislik kabiliyetleri sınırlıydı. Aselsan, Baykar, lojistik destek vermek, Arçelik hızlı üretim yapmak üzere hemen hızlı şekilde cihaz adeta yeniden tasarlandı ve 15 günde seri imalata getirildi. Sürekli gelişmeleri ekliyorduk. Herkes seferber oldu. Solunum cihazı yapmak için. Biz bu cihazı üretirken Türkiye bu cihazları dünyada ihtiyaçları olan ülkelere ihraç etti. Biz bine yakın cihaz toplayıp bağışladık. Aynı zamanda bir tane solunum cihazı olmayan ülkelere Türkiye bunları hediye etti” diye konuştu.



“5 senede baktığımızda dünyanın kendi sınıfında en gelişmiş insansız hava araçlarını yaptık. Dünyada, Türkiye 16 senede geneli düşünüldüğünde kendi alanında 3 ülke arasına girdi. Sürekli devam eden bir yarış bu” diyerek sözlerini sürdüren Bayraktar, “Ben videoda gördüğünüz konuşmayı yaptığımda Çin hiç ortada yoktu. Çin çok hızlı geldi. Bu yarışları hep ileriye taşıyarak zirvede kalabilirsiniz. 20 senelik bizim hikayemize bakın 3 tane hava aracı yapmışız. Zaten dünyada ileri teknoloji geliştirenleri birçoğu da böyledir. Google çok büyük olmasına rağmen, asıl işi arama motoru yapıyor. Microsoft işletim sistemi yapıyor, tutup cep telefonu yapmıyor” dedi.



“Dünyada sadece 3 ülkenin üretebildiği insansız hava aracıdır”

Bayraktar Mini, Türkiye’nin ilk robot uçağı olduğunu ve bir bilgisayar ile yönetildiğini aktaran Selçuk Bayraktar, “Bütün hikayeyi başlatan bu. Halen daha kullanılıyor ve ilk defa 2007 yılında silahlı kuvvetlerin envanterine girdi. Bayraktar TB2 bütün dünyaya nam saldı. Şu anda 19 ülke oldu. Dünyada ne fazla ihraç edilen ve kendi sınıfının en yüksek performansına sahip ve en maliyet etkin SpaceX’in yaptığı inavosyona benziyor. Uzayı yakınlaştırmanın en iyi yolu maliyeti dörtte bir indirmeyle oldu. En fazla muhabere tecrübesine sahip insansız hava aracı. Onda 40 tane bilgisayar var. Bunun bir anlamda ölçeklenmiş hali. Mini 6 kilo, TB2 600 kilo, Akıncı da 6 ton ağırlığında. Tabi bu çok daha stratejik görevler yapabilme kapasitesine sahip. Dünyada sadece 3 ülkenin üretebildiği bir insansız hava aracıdır” ifadelerini kullandı.



“Baykar, bütün gelirlerinin yüzde 90’ınından fazlasını ihracattan elde ediyor. Akıncı için şu an 2 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalandı. Bu sayede biz insansız savaş uçağımızı daha gelişmiş teknolojilerimizi geliştirmek için kaynak bulmuş oluyoruz” diyerek sözlerine devam eden Bayraktar, “Daha iyisini TB3’ü yapmak için uğraşıyoruz. Yaptığımız araçlar Hendek Operasyonu'nda İHA olarak, sonra Fırat Kalkanı Harekatı'nda adım adım SİHA olarak kullanıldı. Zeytin Dalı Harekatı'nda da sahadaydık. Terörle mücadelede aracımız bu harekata damgasını vurdu. Azerbaycan Ermenistan savaşında ve başka alanlarda da kullanıldı. Bütün dünyada saygın basın kuruluşlarında haberler çıktı. Son dönemlerde de yoğun şekilde basında yer alıyor. Her gün onlarca haber çıkıyor Ukrayna’da devam eden mücadeleden dolayı” dedi.



Bayraktar TB3 dediğimiz dünyada ilk kısa pistli gemilere inebilen insansız hava aracını geliştirdiklerini sözlerine ekleyen Bayraktar, “Bir taraftan da insansız savaş uçağımızı geliştiriyoruz. İnşallah önümüzdeki sene her ikisi de uçacak. Yaptığımız insansız savaş uçağı, Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı olacak. Artık dünyada son insanlı savaş uçakları üretiliyor. Bundan sonra hepsi insansız olacak. Burada da Türkiye’nin bağımsızlığı için görev alacak. Geleceğin muhaberesine de bir anlamda insansız savaş uçağı TB3 Türkiye’nin de sahip olduğu kısa pistli gemilere inip kalkması suretiyle muhaberede devrim yapacaktır” şeklinde konuştu.



Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Kandemir de 10 yıllık genç bir üniversite olduklarını belirterek, “Bu genç yapımıza rağmen 100 yıllık üniversiteleri geride bırakmamız, büyük bir özgüvendir” dedi.

Seminerin ardından Özdemir Bayraktar TEKNOFEST Atölyesi’nin açılışı gerçekleştirildi.

