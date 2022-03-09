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Bursa'da büyük operasyon... 4,5 milyon adet ele geçirildi Adana'dan Bursa'ya gelen yem yüklü kamyonda 4.5 milyon adet kaçak sigara ele geçirildi

İHA

Bursa'da büyük operasyon... 4,5 milyon adet ele geçirildi Adana'dan Bursa'ya gelen yem yüklü kamyonda 4.5 milyon adet kaçak sigara ele geçirildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda yem yüklü kamyonda 4,5 milyon adet kaçak s igara ele geçirildi. Nefes kesen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri takip edip durdukları yem yüklü kamyonda gizlenmiş halde piyasa değeri 2 milyon 750 bin liralık 4.5 milyon paket kaçak sigara ele geçirdi.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri ile İnegöl İstihbarat Büro Amirliği ekipleri, Adana'dan yüklü miktarda kaçak sigara geleceği bilgisine ulaştı.
KOM ekipleri 43 U 3280 plakalı kamyonu takibe aldı. Takip sonucu ilçe girişinde durdurulan kamyon didik didik arandı. Sürücüsü Mehmet K. gözaltına alındı. Kamyonun kasasında 240 bin pakete karşılık gelen 4.5 milyon adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Ele geçen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 750 bin lira olduğu öğrenildi.
Sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen sürücü Mehmet K. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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